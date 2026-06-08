茨城県から沖縄県の太平洋側の広い範囲に津波注意報　フィリピンで地震　マグニチュード8.2

午前8時38分頃、フィリピンでマグニチュード8.2を観測する地震があり、気象庁は茨城県から沖縄県にかけての太平洋側の広い範囲で津波注意報を発表しました。

海の中にいる人はただちに海から上がって海岸から離れてください。

気象庁は午前9時5分に茨城県から沖縄県の太平洋沿岸に津波注意報を発表しました。

フィリピン諸島のミンダナオ付近で強い地震があり、地震の規模を示すマグニチュードを精査したところ8.2であることがわかり、日本に津波が到達する恐れがあるということです。

気象庁は海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れるよう呼びかけています。

津波注意報が解除されるまでは海に近づかないようにしてください。

今回のように海外が震源の地震の場合、予想より遅れて津波が襲ってくることがあります。

また、今回の地震の後も付近ではしばらくの間、同程度かそれ以上の地震が起きる可能性があります。

同規模の地震が再び起きた場合、ほかの地域で津波注意報が発表される可能性や、津波警報に引き上げられる可能性もあるため、引き続き警戒をしてください。