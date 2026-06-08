『ゼルダの伝説』に登場する「ハートの器」をアルミ鋳造で作ってみた！ キラキラ輝くアルミとレジンでライフが増えそうな仕上がりに

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【鋳造】アルミを溶かしてハートの器を作ってみた【ずんだもん】』というまーくいものさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

ゼルダの伝説 時のオカリナに出てくるゲーム内アイテム ハートの器をアルミとレジンで作ってみました。 レジンの使い方をもう少し上手くなりたい…

アルミ鋳造で様々な作品を作っている投稿者のまーくいものさんが、ゲーム「ゼルダの伝説シリーズ」に登場するハートの器を作ります。『時のオカリナ』に登場するデザインをイメージして制作するとのこと。

木枠に3Dプリンターで制作した原型を入れたら離型剤をまぶし、まずは細かい砂を掛けます。

次にざっくりと砂を入れたら四隅から突き固め、下枠の砂込めを行いました。

下枠ができたら、上枠と剥がしやすいように全体に離型剤をまぶします。

上枠も同様に砂を固め、上下の枠の砂込めが完了しました。

アルミが流れやすいように砂を削って通り道を作ったら、上下の枠を合わせてアルミの注ぎ口を設置。砂型のできあがりです。

溶かしたアルミを流し入れると、下の方からぷっくりとしたアルミが上がってきました！

冷めるのを待って砂から取り出します。この時はいつもワクワクドキドキするとまーくいものさん。

綺麗なハートに仕上がっています。とげとげしたアルミの通り道もイイ感じです。

余分な箇所をカットしたら、バリを取って全体を磨き上げます。

磨いたものがこちら。ピッカピカです！

レジンの取り扱いに注意しながら、慎重に計量するまーくいものさん。

レジンは何層も重ねるのですが、真ん中の部分だけ赤く染めたレジンを使いました。

レジンが固まり、「ハートの器」が完成！

斜めから見ると、アルミとレジンのキラキラ感がより伝わってきます。

まーくいものさんによるアルミ鋳造の様子に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。最近ハマっている家庭菜園の話など、合間の雑談も楽しめます。

視聴者のコメント