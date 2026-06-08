“4児のセレブママ”菊池瑠々さん、へそくり“4100万円” 使い道に「税務署大丈夫ですか!?」
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#121が7日に放送され、「華麗なるセレブママの世界！ご自宅大公開＆旦那も登場しちゃうぞスペシャル！」と題し、豪華な暮らしを送るセレブママたちに密着した。
【写真】菊池瑠々さんの家賃170万円・450平米の豪邸
番組には、26歳年上のIT企業役員の夫を持つ菊池瑠々が登場。家賃170万円、約450平方メートルの豪邸を公開した。
自宅には約200万円の酸素カプセルや約200万円をかけた人工芝のテラスを完備。しかし、本人は「物欲がない」と語り、クローゼットには格安通販サイトで購入した洋服やバッグが並ぶなど、意外な一面ものぞかせた。
さらに番組では、木箱に保管している120万円のタンス預金と口座残高を合わせた約4100万円の“へそくり”を公開。その使い道について「ハマっているポーカーのエントリー費」と明かすと、ゲストの塩満恵子は「税務署大丈夫ですか!?」とツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれた。
一方で、現在の華やかな生活からは想像できない過去も告白。実家は街の中華料理店を営んでいたが借金を抱えており、学生時代には芸能活動で得た収入で家計を支えていたという。
菊池さんは20歳のときに26歳年上のIT社長と結婚し、年の差婚が話題を呼んだ。現在は4人の子どもが誕生しており、家庭生活などをつづったブログはママ層を中心に支持を集めている。
【写真】菊池瑠々さんの家賃170万円・450平米の豪邸
番組には、26歳年上のIT企業役員の夫を持つ菊池瑠々が登場。家賃170万円、約450平方メートルの豪邸を公開した。
自宅には約200万円の酸素カプセルや約200万円をかけた人工芝のテラスを完備。しかし、本人は「物欲がない」と語り、クローゼットには格安通販サイトで購入した洋服やバッグが並ぶなど、意外な一面ものぞかせた。
一方で、現在の華やかな生活からは想像できない過去も告白。実家は街の中華料理店を営んでいたが借金を抱えており、学生時代には芸能活動で得た収入で家計を支えていたという。
菊池さんは20歳のときに26歳年上のIT社長と結婚し、年の差婚が話題を呼んだ。現在は4人の子どもが誕生しており、家庭生活などをつづったブログはママ層を中心に支持を集めている。