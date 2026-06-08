元アイドル・小池美由、第1子出産を発表 夫は元キックボクサー＆『テラスハウス』出演の宮城大樹
タレントの小池美由（32）が8日、自身のSNSを更新し、第1子出産を発表した。夫は、元キックボクシング日本チャンピオンで、人気番組『テラスハウス』（フジテレビ）に出演していた俳優・宮城大樹（36）。
【写真】美しい！生まれたての赤ちゃんを抱いて微笑む小池美由
小池は「6/3に男の子が生まれました」と、生まれたばかりの赤ちゃんとの2ショットを披露。「大樹さんやたくさんの人のおかげで無事に出産できたこと、新しい家族にやっと会えたことにとても感謝して日々を過ごしてます」と近況を伝え、「この子の為にも父と母は、ますます頑張ってくよ」とつづった。
小池は1994年1月19日生まれ、神奈川県出身。2012年12月、「Love Kiss」でインディーズデビュー。14年6月、「宇宙かくれんぼ」でメジャーデビューを果たした。テレビ東京『ゴッドタン〜こんなアイドル知ってんのか2014〜』の出演をきっかけにテレビ番組、ドラマ、CM、ラジオ、イベント、舞台などさまざまな方面で活動中。
夫の宮城は1990年1月23日生まれ、神奈川県出身。6歳から空手を始め、その後、キックボクシングに転向。2013年3月、『RISE 92』 にて第4代RISEバンタム級王者となる。同年8月、引退を発表した。
2人は、2023年3月に結婚を公表し、今年2月には小池が「不妊治療を経て、私たち夫婦にとって長く願ってきた 嬉しいご報告となります」と妊娠を明らかにしていた。
【写真】美しい！生まれたての赤ちゃんを抱いて微笑む小池美由
小池は「6/3に男の子が生まれました」と、生まれたばかりの赤ちゃんとの2ショットを披露。「大樹さんやたくさんの人のおかげで無事に出産できたこと、新しい家族にやっと会えたことにとても感謝して日々を過ごしてます」と近況を伝え、「この子の為にも父と母は、ますます頑張ってくよ」とつづった。
夫の宮城は1990年1月23日生まれ、神奈川県出身。6歳から空手を始め、その後、キックボクシングに転向。2013年3月、『RISE 92』 にて第4代RISEバンタム級王者となる。同年8月、引退を発表した。
2人は、2023年3月に結婚を公表し、今年2月には小池が「不妊治療を経て、私たち夫婦にとって長く願ってきた 嬉しいご報告となります」と妊娠を明らかにしていた。