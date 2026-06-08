「日プ新世界」から誕生“KO1KEYZ”が初の地上波出演 RYUJI（杉山竜司）はデビュー決定後「メッセージが何千件とか」スタジオから驚きの声
【モデルプレス＝2026/06/08】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」から誕生したグローバルボーイズグループ「KO1KEYZ」（コイキーズ）が6月8日、日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）に生出演。グループ結成後初めて地上波番組に登場した。
【写真】「日プ新世界」デビューが決まったイケメン12人
6月6日に東京体育館にて開催されたファイナルで、K.DAIKI（加藤大樹）、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨン）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO（小野慶人）、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）の12人がKO1KEYZのデビューメンバーに決定。今回が初の地上波番組出演となり、オーディションのテーマソング「新世界（SHINSEKAI）」をパフォーマンスした。
現在の心境を求められると、K.DAIKIは「グループ結成して間もないんですけどテレビで生放送として出演させていただけるのは感謝」とにっこり。MCのお笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太からデビューが決定してから「周りの反応とかどう？」と尋ねられるとRYUJIは、「連絡がすごくて。僕たち合宿中にスマホがなかったんですけど、昨日スマホを返していただいてメッセージが何千件とか」と打ち明け、スタジオからは「友達多い」「すごい」と驚きの声が上がっていた。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆KO1KEYZ、初の地上波番組登場
6月6日に東京体育館にて開催されたファイナルで、K.DAIKI（加藤大樹）、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨン）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO（小野慶人）、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）の12人がKO1KEYZのデビューメンバーに決定。今回が初の地上波番組出演となり、オーディションのテーマソング「新世界（SHINSEKAI）」をパフォーマンスした。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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