通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間物は６％台半ば
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.48 6.40 6.56 6.70
1MO 7.32 5.79 6.60 6.67
3MO 7.72 5.64 6.77 6.58
6MO 8.24 5.83 7.23 6.94
9MO 8.44 6.06 7.57 7.17
1YR 8.61 6.45 7.92 7.37
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.29 8.29 7.54
1MO 7.04 8.16 7.01
3MO 7.36 8.28 6.82
6MO 7.99 8.78 6.99
9MO 8.32 9.00 7.16
1YR 8.60 9.26 7.38
東京時間10:30現在 参考値
ドル円短期ボラは低め推移が続く
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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東京時間10:30現在 参考値
ドル円短期ボラは低め推移が続く