【薄着になる季節のおやつに】50円程度で作れるヘルシー「こんにゃくチップス」

罪悪感ゼロ！こんにゃくチップスを作ってみよう

夏にむけてダイエット中の方でも罪悪感なく食べられるお手軽おやつとして、おすすめなのが、「こんにゃくチップス」。自宅でも簡単に作ることができるんです。お好みの味付けで、罪悪感ゼロのこんにゃくチップスを楽しんでみませんか？

フライパンで作る

電子レンジで作る

甘めの味付けでも

お好みのフレーバーで楽しもう

味付けはコンソメやカレー、七味などの塩系や、きな粉やココアなどの甘い風味など、どちらでも相性抜群です。

こんにゃくには、なんといっても食物繊維が豊富。糖尿病などの生活習慣病を予防したり、便秘を解消して腸内環境を整えてくれたりと、美容や健康面で効果を発揮してくれます。夏にむけてダイエット中でも罪悪感なく食べられるおやつとしてピッタリですね。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。