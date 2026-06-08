東莞港で「内外貿同船輸送」と「水水中転複合一貫輸送」を組み合わせたモデルを運用した船舶を検査する黄埔税関の職員。（５月２８日撮影、東莞＝新華社配信）

【新華社広州6月8日】中国広東省東莞市の東莞港はこのほど、「内外貿同船輸送（船舶が保税運送の外国貿易コンテナ貨物と国内貿易コンテナ貨物を同時に積載する輸送方式）と「水水中転（出発港から中継港を経由し、目的港まで貨物を運ぶ海上輸送方式）複合一貫輸送」を組み合わせたモデルを初めて運用した。船舶は海南省の海口秀英港と洋浦港を経由し、国内貿易コンテナは両港で降ろされた。外国貿易コンテナは洋浦港で国際船舶に積み替えられた後、インドネシアのスラバヤ港へと輸出された。

これまで、東莞港から東南アジアに輸出される貨物は主に従来の保税運送モデルを採用していたため、企業は何度も申告手続きを行う必要があり、長い時間を要していた。新たなモデルの運用により、外国貿易コンテナと国内貿易コンテナの同一船舶での輸送が可能になり、企業は東莞港で申告、検査、通関手続きを一度行えば、貨物は国内の中継港経由で国際航路に積み替えられ直接海外に送られるため、全工程で再度の手続きは不要になる。

中国遠洋海運集団（COSCO）の担当者、馮敏（ふう・びん）氏は、新航路の開通により、珠江デルタ（広州・仏山・肇慶・深圳・東莞・恵州・珠海・中山・江門9市）と海南自由貿易港の海上輸送資源が効果的に統合されたと説明。同便は今後週1便に増便され、年間貨物輸送量は1500TEU（標準コンテナ換算）を超える見込みだと語った。（記者/壮錦）