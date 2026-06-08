トリドールは逆流相場に抗して底値圏から浮上気配、好調「うどんメシ」にスポット当たる

トリドールホールディングス<3397.T>が４日ぶりに切り返す展開。足もとプライム市場ではＡＩ・半導体関連株中心に流れ込んでいた投資マネーが逆流し、日経平均が大きく売り込まれる展開となっているが、底値圏に位置していた内需系の小売り・外食関連株の一角には資金シフトの動きが観測され、同社株もその対象となっている。



今年４月上旬から販売開始した「丸亀うどんメシ」が顧客層に好評を博し、中期的な収益貢献が期待されている。同メニューはうどんとご飯という「炭水化物＋炭水化物」の組み合わせだが、新しいカテゴリーとして需要を獲得。嗅覚を支配するソースの香りなどがニーズを捉え、「ギルティ料理（背徳感の伴う料理）」として認知度を高め、販売開始後６日で２０万食に達したことが報じられている。このインパクトの強い新メニューが改めて脚光を浴び、底値圏の株価に浮揚力を与えるカタリストとなった格好だ。



出所：MINKABU PRESS