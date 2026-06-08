メキシコ到着の韓国代表、森保ジャパンに次ぐフィーバー状態？練習場にファン800人殺到の“お祭り騒ぎ”【北中米W杯】

北中米ワールドカップを戦うサッカー韓国代表が、ベースキャンプ地のメキシコ・グアダラハラに到着した。現地は多くのサッカーファンによって“歓迎ムード”のようだ。

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メキシコメディア『クアドラティン・ハリスコ』は6月6日（現地時間）、「ベルデ・バジェが韓国代表を迎えるためにお祭りムードに包まれた。チーバスの本拠地が門を開け、約800人のファンが北中米ワールドカップ開幕を控えた韓国代表のグアダラハラでの初練習を間近で見守った」と伝えた。

現地メディアが真っ先に名前を挙げた選手はソン・フンミンとイ・ガンインだった。『クアドラティン・ハリスコ』は「ソン・フンミンとイ・ガンインがタパティオのファンの視線と心を奪った」とした。練習場にはホルヘ・ベルガラ財団の子どもたち、チ

ーバスのサッカースクールの関係者、クラブの招待客らが詰めかけた。同メディアは午後1時からベルデ・バジェが人々で埋め尽くされ、練習はその2時間後に始まったと説明した。

記念撮影に応じるソン・フンミン（写真提供＝韓国サッカー協会）

メキシコ流の歓待も欠かせなかった。練習前にはマリアッチが演奏し、現場にはトルタ・アオガダ、ロンチェス、 バンデリージャなど現地の食べ物の屋台も設置された。韓国の報道陣も伝統音楽を映像に収め、初練習は公開練習の域を超えて現地の祭りのように盛り上がった。

『レコルド』も韓国のグアダラハラ到着を大きく扱った。同メディアは「金曜日、グアダラハラでワールドカップの熱気が感じられ始めた。韓国代表はワールドカップを控えてこの都市に到着した最初の代表チームとなった」と報じた。続いて、韓国とメキシコのファンが拍手や写真、ユニフォーム、国旗で韓国の選手団を迎えたと伝えた。

ソン・フンミンは記事の中で、韓国のキャプテン兼トップスターとして紹介された。『レコルド』はキム・ミンジェをバイエルン・ミュンヘンの堅固なディフェンダー、イ・ガンインをパリ・サンジェルマンの才能あるミッドフィルダーと説明した。メキシコのファンがトッテナムのユニフォームを手にしてソン・フンミンを待つ様子にも言及した。

イ・ドンギョン、ソル・ヨンウ（写真提供＝韓国サッカー協会）

メキシコと韓国のつながりも再び呼び起こされた。『レコルド』は、2018年ロシアW杯で韓国がドイツを破り、メキシコの決勝トーナメント進出を助けた記憶を振り返った。当時の結果を受けて両国のファンの間に特別な絆が生まれ、今回のグアダラハラでの歓待でもその感情が再び表れたという説明だ。

ホン・ミョンボ監督率いる韓国は、ワールドカップ直前の2度の強化試合を終えた。5月31日にはトリニダード・トバゴに5-0で勝利し、今月3日にはエルサルバドルを1-0で下した。『レコルド』はエルサルバドル戦の勝利を伝え、イ・ドンギョンの後半12分のフリーキックによる決勝ゴール、イ・ガンインの合流、ソン・フンミンの後半からの出場もあわせて扱った。

キム・ミンジェ（写真提供＝韓国サッカー協会）

韓国はグアダラハラでグループステージの最初の2試合を行う。韓国は12日にチェコとのグループA第1節を戦い、19日にメキシコとの第2節を戦う。第3節の南アフリカ戦は25日にモンテレイで行われる。

（記事提供＝OSEN）