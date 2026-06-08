WEST.初の単独カウントダウンライブBlu-ray＆DVD発売決定！2種のジャケット写真公開

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WEST.が京セラドーム大阪で開催した初の単独カウントダウンライブ「WEST. SPECIAL LIVE 『WESTA!』 2025-2026」のライブBlu-ray＆DVDが、7月15日に発売されることが決定した。

■ジャケット写真には『WESTA!』の幕開けを飾った登場シーンを採用

本作には、WEST.とファンが共に新年を迎えた記念すべきカウントダウン公演の模様を完全収録。年越しの瞬間を分かち合ったあの夜の熱狂が映像作品として甦る。

“WEST.×FESTA”をテーマに開催された本公演は、歌やダンスはもちろんのこと、自由すぎるカラオケコーナーや驚きの選曲と演出で魅せるカバーメドレーなど、WEST.ならではの魅力を凝縮したスペシャルライブ。まさに『WESTA!』でしか見ることのできない特別なステージとなっている。

初回盤には別公演のカラオケコーナーとMC、さらには別バージョンのSpecial Cover Medleyを収録。通常盤にはENCOREと最終公演のW ENCOREに加え、『WESTA!』の舞台裏や制作過程にも迫る『DOCUMENTARY -ROAD TO WESTA!-』も収録。WEST.初の単独カウントダウンライブの興奮と感動を何度でも楽しめる永久保存版だ。

さらに、本作のジャケット写真も公開。『WESTA!』の幕開けを飾った印象的な登場シーンを採用し、スペシャルライブの高揚感を象徴するビジュアルとなっている。

メイン写真：初回盤ジャケット

■リリース情報

2026.07.15 ON SALE

Blu-ray＆DVD『WEST. SPECIAL LIVE 『WESTA!』 2025-2026』

■関連リンク

WEST. OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/29

https://www.elov-label.jp/s/je/artist/J0010