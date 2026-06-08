8日11時現在の日経平均株価は前週末比2637.37円（-3.96％）安の6万3950.75円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は450、値下がりは1068、変わらずは40と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は485.94円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が414.33円、アドテスト <6857>が389.79円、ＴＤＫ <6762>が203.65円、キオクシア <285A>が145.49円と続いている。



プラス寄与度トップはＫＤＤＩ <9433>で、日経平均を27.96円押し上げている。次いでリクルート <6098>が9.05円、東京海上 <8766>が7.04円、テルモ <4543>が6.70円、任天堂 <7974>が5.97円と続く。



業種別では33業種中9業種が値上がり。1位は保険で、以下、小売、医薬品、陸運と続く。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、ガラス・土石が並んでいる。



※11時0分11秒時点



株探ニュース