イランの首都テヘランなど複数の都市で8日、爆発音が聞こえたと報じられました。イスラエル軍は「イラン軍事目標を攻撃した」と明らかにしました。

ロイター通信は8日、イランメディアの情報として、首都テヘランやタブリーズ、イスファハンで複数の爆発音が聞こえたと報じました。その後、イスラエル空軍は「イランの西部と中央部でイランの軍事目標を攻撃した」と明らかにしました。

AP通信によりますとイランはイスラエルの攻撃を受け、テヘランの国際空港周辺の空域を閉鎖しました。

前日の7日、イスラエルは親イラン組織・ヒズボラの拠点があるレバノンの首都・ベイルート南部郊外を攻撃していて、強く反発したイランは革命防衛隊がイスラエルの空軍基地を標的に弾道ミサイルで攻撃したと発表していました。

こうした事態を受けアメリカのトランプ大統領は7日、ニュースサイト「アクシオス」の取材でイランとイスラエルの双方に自制を求める考えを示し、イランとの戦闘終結に向けた協議について「今、起きている事態のために合意が台無しになることは望まない」との考えを強調していました。