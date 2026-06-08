読売新聞社が公表する日本株の株価指数「読売３３３」。

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株アナリストである小松弘和氏が、毎週月曜に、前週を振り返りながら、読売３３３の値動きを解説します。構成銘柄の動向も詳しく紹介し、日本株市場の「今」が分かります。

先週の読売３３３

読売３３３は週間で０．７％安。日経平均は０．４％高、ＴＯＰＩＸは０．２％安となった。

１日と２日は下落した銘柄が多かったものの、ソフトバンクグループ（９９８４）やキオクシアホールディングス（２８５Ａ）などＡＩ関連の人気銘柄には買いが入った。３日は多くの銘柄に買いが入り、読売３３３、日経平均、ＴＯＰＩＸがそろって史上最高値を更新。ＴＯＰＩＸは一時４０００ポイントを上回った。一方、４日や５日はＡＩ関連が利益確定売りに押される展開。５日は多くの銘柄が上昇したが、ハイテク株が弱く日経平均は大幅安となった。

読売３３３は下落し、３指数の中でもパフォーマンスは見劣りした。ＡＩ関連以外には売られる銘柄も多く、手厚く組み入れている中型株がさえなかった。ＴＯＰＩＸも下落したが、日銀の早期利上げが意識されたことで時価総額の大きいメガバンクが強く、横ばい程度の動きにとどまった。トヨタ（７２０３）が時価総額トップの座を明け渡す日があるなどＡＩ関連の値動きが注目を集める中、大型ハイテク株の貢献度が大きかった日経平均はプラスを確保した。

個別株の動向は？

キオクシアホールディングス（２８５Ａ）が読売３３３、日経平均の両方で構成銘柄の上昇率トップ。２日の機関投資家・アナリスト向けの説明会を前に期待が高まり、説明会後も高値圏をキープした。東京エレクトロン（８０３５）、ＳＣＲＥＥＮホールディングス（７７３５）、ディスコ（６１４６）など、半導体製造装置株の多くが大幅高となった。

一方、ＡＩ関連として直近で人気になっていた銘柄には大きく売られたものもあり、イビデン（４０６２）が急落。良品計画（７４５３）や「スシロー」を展開するＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ（３５６３）など、小売の一角が弱かった。

構成銘柄紹介

東京エレクトロン（８０３５）

半導体製造装置大手。半導体株が人気化する中、週間で２桁の上昇率となり、上場来高値を更新した。５月２９日に１：５の株式分割と自己株取得枠の設定（自社株買い）を発表。発表前の時点で最低単位を購入するのに５００万円以上の資金が必要な銘柄であっただけに、購入のハードルが下がることを好感した買いが入った。時価総額は約２７兆８２００億円。

ＡＧＣ（５２０１）

建築・自動車向けガラスやディスプレーなどに強みを持つ。１日に国内建築用ガラス関連製品の価格改定（値上げ）を発表。２日には半導体関連事業の説明会を開催しており、これらを材料に市場からの評価が高まった。説明会開催後に複数の証券会社が目標株価を引き上げたことも株価の上昇を後押しした。時価総額は約１兆６８００億円。

読売３３３とは

「読売３３３」は、読売新聞社が公表する新たな株価指数。最大の特徴は、３３３銘柄をすべて同じ比率（約０・３％）で組み入れる「等ウェート型」という算出方法で、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティングが算出実務を担っている。国内のすべての上場株式の中から、売買代金と浮動株時価総額によって銘柄選定が行われている。年４回ウェート調整を行い、毎年１回、１１月の最終金曜日に銘柄入れ替えを実施する。

執筆者紹介

小松 弘和（こまつ・ひろかず）

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株情報部アナリスト。証券会社、生命保険会社勤務のほか、マネーサイトでの株式分析経験などがあり、金融全般に精通している。

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