「やっぱり無理だわ、、、」義母が『夕方になるとやってくる理由』に、嫁がゾッとした話

これは筆者の友人のHさんから聞いた話です。

夕方になると義母が毎日のようにやってきて、お風呂を使うようになったそうです。最初は「たまにはゆっくりしていってくれるのも悪くないかな」と思っていたHさんも、ある日、義母が自宅を“節約の道具”として使っていると知り、驚きと怒りを感じたといいます。その後の対応や心の変化についての体験談です。

夕方になると毎日やってくる義母

最近、義母は夕方になるとほぼ毎日、我が家にやって来てお風呂に入ってから帰ります。最初は「たまにはゆっくりしていってくれるのも悪くないかな」と思っていたけれど、少しずつ違和感を覚え始めました。プライベートな時間や空間が侵されることに気付きながらも、様子を見るしかできず、どう対応すればよいか悩みながら過ごしていました。

節約のために我が家のお風呂？ →衝撃

ある日、キッチンで夕飯の準備をしていると、リビングから義母の電話の声が聞こえました。「最近水道代高いから、シャンプーもボディーソープももったいないのよ。だから息子の家でお風呂に入って節約してるの」その瞬間、私は手が止まり、背筋がゾッとしました。まさか自宅のプライベート空間を“節約の道具”として使われていたとは思わず、言葉にならない怒りが込み上げました。