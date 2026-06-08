◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）

メイショウタバルが順調だ。１週前追い切りは栗東・ＣＷコースで単走。折り合いは問題なく、ラストの伸び脚も豪快だった。時計も６ハロン８０秒８―１１秒１と上々。石橋調教師は「ゴール前でフワッとなった」と指摘したが、「これで変わると思う。啓介（騎乗した太宰騎手）は、先週よりすごく良かったと言っていた」と期待していた。

これまでは“勝つか着外か”という極端な戦歴。しかし、前走はゴール前まで逃げ粘り、クロワデュノールに次ぐ２着と健闘した。いい意味の“キャラ変”だ。前半１０００メートルが５８秒１と、決して楽なペースではなかった。その中で、最後まで脚いろが衰えなかった点を評価したい。

指揮官がポイントに挙げるのは馬体。「大阪杯のときもシャープに見えたし、それぐらいの方が走るのかな。こないだぐらいの体重、作りにしたいね」とイメージする。前走は昨年の有馬記念から１２キロ減。今回もシャープな馬体で臨めるかが重要だ。鞍上は安田記念で史上最年長Ｇ１Ｖを決めた武豊騎手。クロワデュノールとは再戦になるが、昨年覇者の意地を見せてほしい。（水納 愛美）