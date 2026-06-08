染谷将太、父から受け継いだ“角言”は「人には迷惑をかけるな。でも、自分のことは大事にしなさい」 父親としての夢も明かす

染谷将太、父から受け継いだ“角言”は「人には迷惑をかけるな。でも、自分のことは大事にしなさい」 父親としての夢も明かす