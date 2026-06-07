とちぎテレビ

宇都宮市の中心部でクマの目撃情報が相次ぎ市や警察がパトロールをするなど注意を呼び掛けています。とちぎテレビのカメラマンが撮影した映像には、住宅地の近くを歩くクマの姿が映っていました。

６日午後８時半頃、栃木県庁から直線距離で北に１．５キロほど、近くに住宅地がある宇都宮市山本の道路。とちぎテレビのカメラマンがクマに遭遇しました。

宇都宮市西川町、近くに中学校があるこちらの家では７日午前５時半頃、家の敷地内でクマを目撃。クマのものとみられる足跡が残っていました。

クマは、宇都宮市文化会館近くの公園でも目撃されていました。市によりますと、６日朝から７日午前までにクマの目撃情報はおよそ１０件ありました。６日午前６時半頃に宇都宮市長岡町で最初の目撃情報。その後猟友会が目撃者の映像を確認しクマと断定。クマは、県庁の近くを抜けて南下したとみられ７日午前２時過ぎには、市の中心部の繁華街、オリオン通り付近でも撮影されていました。

相次ぐクマの目撃情報を受け、市は、危険鳥獣対策本部を設置。警察や猟友会などと周辺のパトロールを行い注意を呼び掛けています。市役所では、担当の課の職員らが関係機関と連絡を取り合うなど慌ただしく対応にあたっていました。

市や県によりますと、これまで、日光市などと隣接する市の北西部でクマが目撃されることはありましたが、街なかでは初めてになるということです。

クマの出没により、部活動やイベントが中止になるなど影響が出ました。

市は、クマが複数頭いる可能性も視野に８日以降も、通学の時間帯に合わせてパトロールを行い警戒を続けます。