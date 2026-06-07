とちぎテレビ

宇都宮市の中心部でクマの目撃情報が相次ぎ市や警察がパトロールをするなど注意を呼び掛けています。クマは７日、夕方に目撃されて以降、見つけることはできず、８日以降も警戒活動が続けられます。

６日午後８時半頃、栃木県庁から直線距離で北に１．５キロほど、近くに住宅地がある宇都宮市山本の道路。とちぎテレビのカメラマンがクマに遭遇しました。

クマは７日午前２時頃には宇都宮市中心部の繁華街オリオン通りで通行人のすぐ前を駆け抜ける姿が映っていました。

また宇都宮市西川町、近くに中学校があるこちらの家では７日午前５時半頃、家の敷地内でクマを目撃。クマのものとみられる足跡が残っていました。

クマは、宇都宮市文化会館近くの公園でも目撃されていました。市によりますと、６日朝からこれまでにクマの目撃情報はおよそ１０件ありました。

クマは、６日午前６時半頃に宇都宮市長岡町で最初の目撃情報。その後猟友会が目撃者の映像を確認しクマと断定。クマは、県庁の近くを抜けて南下し７日午前２時過ぎに、市の中心部付近に移動したとみられます。

相次ぐクマの目撃情報を受け市は７日、危険鳥獣対策本部を設置。警察や猟友会などと周辺のパトロールを行い注意を呼び掛けています。市役所では、担当の課の職員らが関係機関と連絡を取り合うなど慌ただしく対応にあたっていました。

市や県によりますと、これまで、日光市などと隣接する市の北西部でクマが目撃されることはありましたが、街なかでは初めてになるということです。

クマの出没により、部活動やイベントが中止になるなど影響が出ました。クマは、７日夕方には、宇都宮市西川田町で目撃され、付近にはパトカーや猟友会のハンターらが集まりました。目撃情報はあったもの、その後、見つけることはできず、市などは、８日以降も警戒を続けるということです。