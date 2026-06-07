とちぎテレビ

上三川町で発生した強盗殺人事件で栃木、神奈川両県警の合同捜査本部は７日、指示役とされる夫婦を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕しました。

強盗殺人未遂の疑いで再逮捕されたのは指示役とされる神奈川県横浜市の竹前海斗容疑者２８歳と妻の美結容疑者２５歳です。竹前容疑者夫婦は５月１４日、すでに再逮捕されている実行役とされる少年ら４人と共謀し、上三川町上神主の富山英子さん６９歳の家に押し入り金品を物色していたところ、富山さんの長男と次男に発見され２人の頭などをバールで殴った疑いが持たれています。

捜査関係者によりますと竹前容疑者夫婦は事件があった前日の夜に自宅がある横浜方面を出発し事件当時は上三川町内にいて少年らに指示を出していたということです。警察の調べに対し竹前容疑者夫婦は「知らない」と容疑を否認しているということです。

襲われた富山さんの次男は複数回バールで殴られ頭の骨を折り、長男は右腕を骨折するなどいずれも大けがをしました。

また、主導者とみられ、事件後に出国した益田和彦容疑者について、警察庁がＩＣＰＯ・国際刑事警察機構を通じて国際手配したことが捜査関係者への取材で分かっています。捜査本部は匿名・流動型犯罪グループの関与を視野に実態の解明を進めています。