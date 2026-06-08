WEST. 京セラドーム大阪の“単独カウントダウン・年越し・元日”の熱狂が再び LIVE Blu-ray & DVD化が決定
7人組グループ・WEST.が、2025年12月31日と2026年1月1日の2日間3公演、京セラドーム大阪で開催した初の単独カウントダウンライブ「WEST. SPECIAL LIVE『WESTA!』2025-2026」のLIVE Blu-ray & DVDが、7月15日に発売されることが決定した。記念すべきカウントダウン＆年越しの瞬間の熱狂が映像作品としてよみがえる。
【画像】「WEST. SPECIAL LIVE『WESTA!』2025-2026」LIVE Blu-ray & DVD 初回盤
“WEST.×FESTA”をテーマに開催された同公演は、歌やダンスはもちろんのこと、自由すぎるカラオケコーナーや驚きの選曲と演出で魅せるカバーメドレーなど、WEST.ならではの魅力を凝縮したスペシャルライブ。まさに『WESTA!』でしか見ることのできない特別なステージとなっている。
初回盤には別公演のカラオケコーナーとMC、さらには別バージョンのSpecial Cover Medleyを収録する。通常盤にはENCOREと最終公演のW ENCOREに加え、『WESTA!』の舞台裏や制作過程にも迫る「DOCUMENTARY -ROAD TO WESTA!-」も収録する。
ジャケットビジュアルが公開され、『WESTA!』の幕開けを飾った印象的な登場シーンを採用し、スペシャルライブの高揚感を象徴するビジュアルとなっている。
“WEST.×FESTA”をテーマに開催された同公演は、歌やダンスはもちろんのこと、自由すぎるカラオケコーナーや驚きの選曲と演出で魅せるカバーメドレーなど、WEST.ならではの魅力を凝縮したスペシャルライブ。まさに『WESTA!』でしか見ることのできない特別なステージとなっている。
初回盤には別公演のカラオケコーナーとMC、さらには別バージョンのSpecial Cover Medleyを収録する。通常盤にはENCOREと最終公演のW ENCOREに加え、『WESTA!』の舞台裏や制作過程にも迫る「DOCUMENTARY -ROAD TO WESTA!-」も収録する。
ジャケットビジュアルが公開され、『WESTA!』の幕開けを飾った印象的な登場シーンを採用し、スペシャルライブの高揚感を象徴するビジュアルとなっている。