ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が8日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。東京都渋谷区が1日からごみのポイ捨てに過料を科していることについて私見をつづった。

ごみのポイ捨てが深刻な社会問題となる中、渋谷区では関連条例を改正。今月1日から区内全域で、路上などにごみをポイ捨てした人に対し、2000円の過料を徴収する罰則を科し始めた。ゴミ箱を設置していない事業者に対しても、5万円の過料を徴収している。

ポイ捨て禁止の対象エリアは私有地を含む区内全域。区の巡回指導員が徴収し、その場で支払う。キャッシュレス決済にも対応する。区は既に路上喫煙に対する過料を導入しており、区の巡回指導員ら最大約50人が毎日24時間、区内を見回っている。

滝沢は「少数意見かもしれないが、僕はごみ箱設置はしない方がいいと思う」と自身の考えを記し、その理由を「ポイ捨てする人はそもそもごみ箱を探さないし、あったら何を捨ててもいいと回収する人が危ないものでも平気で入れるので、お店ごみ箱で手渡しがいいと思う」と説明した。

滝沢は西堀亮と1998年にコンビを結成し、2003年に太田プロに所属。プチブレークを果たしたもののその後は低迷し、妻の出産を機に2012年からゴミ清掃員のアルバイトも始めた。

これまでにゴミに関する書籍も10冊以上出版している。2023年には「THE SECOND」で準優勝を果たした。