窮地の銭湯に“福”を招いた番台猫　「この子がいるから頑張れる」大病の女将を支えた一匹の保護猫

燃料費の高騰や後継者不足など、苦境が続く銭湯業界。そんな中、年中無休でのれんを掲げ続ける銭湯が滋賀県大津市にある。

「この子がいるから頑張れる」と話すのは、女将の米谷さん。

経営の危機を乗り越え、銭湯を守り続けてきた女将。その歩みをそばで支えたのは、一匹の保護猫だった。

老舗銭湯の番台猫「福ちゃん」

創業67年、古くから地域の憩いの場として愛されてきた「大津湯」。この銭湯で番台猫を務めているのは、三毛猫の福ちゃん（6歳）だ。

午後6時〜7時の間、番台横にあるケージで、癒やしを求めやってくるお客さんを温かく迎えている。

「この子が福を呼んでくれた」そう語る米谷さんは、福ちゃんとの運命的な出会いについて振り返る。

2019年3月、当時銭湯を経営していた夫が突然、脳出血で倒れた。さらに同じ時期、母に大腸がんが見つかり、義父が交通事故に遭った。

3人を介助しながら、銭湯の経営もこなす過酷な日々。ついには米谷さん自身も体調を崩してしまい、大津湯は休業を余儀なくされた。

運命的な出会い

福ちゃんと出会ったのは、そんな休業中のことだった。偶然、地元の情報サイトで見かけた一匹の子猫。

「お尻に肉球みたいな模様があって、それがすごくかわいくて」

以前から猫を迎えたいと考えていた米谷さんは、早速申し込もうと思ったものの、まだ生後3カ月の愛らしい子猫ならきっと他に飼い主が現れるだろうと諦めることに。

そして、ある老夫婦が飼っている成猫に出会い、助けたい一心で引き取りを希望し、譲渡してもらうことが決定。ところが、直後に夫婦の孫が引き取ることが決まったため取り消しになってしまった。

本当はあの時の子猫をお迎えしたいと思っていた米谷さんは、半ばダメもとで再度地元の情報サイトをチェックしたところ、まだ募集が継続していた。

「この子は絶対、私を待っている！」そう直感した米谷さんは、すぐに申し込み、晴れて福ちゃんを新しい家族として迎え入れることに。

その2週間後の2020年11月26日「いいふろの日」に大津湯は再オープン。福ちゃんも番台猫としてデビューすることとなった。

福ちゃんがもたらした変化

米谷さんは当初、福ちゃんを番台に立たせることに不安を感じていたという。

「銭湯は清潔感が大事なので、受け入れてもらえるか心配でした」

だがその心配は杞憂に終わる。お客さんから苦情が来ることは一切なく、むしろ客足は増えたそう。実際に10年前と比べ、現在では来客数は平日は約2倍、土日にいたっては約3倍ほどに増加しているという。

米谷さんは福ちゃんが番台に立つようになってから、銭湯の空気に変化があったと話す。

「お客さんの表情がとても柔らかくなりました。まるで孫を見ているような」

福ちゃんを通してお客さんとの会話も増え、自然と笑顔があふれる…、文字通り、銭湯に“福”を招いてくれた福ちゃん。20カ月という長い休業期間を経て、「大津湯」は再び地域の憩いの場として復活を果たした。

しかし平穏な日々は長くは続かなかった。再オープンから半年が過ぎた頃、米谷さんを病魔が襲った。病名は末期の肝不全だった。

入院中は意識がはっきりしない時間も多く、幻覚を見ることもあったという。それでも不思議とはっきり心に残る存在があった。

「何しているかな、ご飯ちゃんと食べているかなって、福のことをずっと考えていました」

つらい時間の中で、福ちゃんの存在が大きな支えだったと米谷さんは振り返る。

「この子がいたから、私は強くいられたんだと思います」

その後、米谷さんは肝臓移植手術を受け、無事に回復。退院後、ついに福ちゃんと感動の対面…とはいかなかったようで。

「しれっとした様子でした。私のこと忘れてたんじゃないかと。それか意地悪されてたのかも（笑）」

最初はよそよそしい福ちゃんだったが、2日目には以前と変わらない態度で接してくれたのだとか。

過去には脱走劇も

番台猫デビューから5年半。福ちゃんは大津湯の“顔”として親しまれている。今では福ちゃん目当てに遠方から足を運ぶお客さんも多く、過去には海外から会いに来た人も。

そんな福ちゃん、過去に一度、米谷さんをヒヤリとさせた出来事がある。お客さんが自動ドアを開けた一瞬の隙に、外へ飛び出してしまったのだ。

「常連さんがお風呂上がりだったのに、汗だくになりながら、一緒に探してくれました」

その後、他のお客さんも捜索に加わり、福ちゃんの救助は無事成功。この一件で米谷さんは、福ちゃんはみんなに深く愛されている存在だと改めて実感したという。

そんな大津湯に最近新たな仲間が加わった。キジトラの金ちゃん（1歳）だ。

きっかけは2025年6月、お客さんから保護猫の相談を受けたこと。当初は一時的に預かる予定だったが、「かわいすぎて『私がお母さんになります！』って言っちゃいました」と米谷さん。そのまま番台猫として迎え入れることになった。

甘え上手な金ちゃんは、人気も急上昇。そんな状況に福ちゃんはというと…。

「やきもちを焼いてるのか、以前よりも甘えたがりになりました（笑）」

米谷さんはそんな2匹の関係性がよく分かるエピソードについて教えてくれた。

金ちゃんは来たばかりのころ、かみ癖が強く、お客さんをかんでしまうこともあった。

その時、福ちゃんが「シャー」と金ちゃんをたしなめるように鳴いていたという。

また、米谷さんが金ちゃんにお客さんをかまないよう、注意した際には…。

「福ちゃんが私の足をカプッてしてきて。今まで一度もそんなことはなかったんです」

まるで金ちゃんをかばうかのような素振りを見せたという福ちゃん。2匹の間には、先輩と後輩の確かな絆があるのかもしれない。

銭湯に興味を持つきっかけに

誰もが気兼ねなく、ふらっと温まりに来れる「敷居の低い銭湯」でありたいという思いから、年中無休を貫く大津湯。

その中で福ちゃんと金ちゃんは、大きな役割を担っていると米谷さんは言う。

「銭湯に関心がない人に興味を持ってもらう、一つのきっかけになっていると思います」

町から「ゆ」の灯りが消えつつある中、大津湯ののれんの先では、きょうも変わらず2匹の番台猫がお客さんを出迎えている。

（画像提供：大津湯）