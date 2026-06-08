タレントの上原さくらが7日に自身のアメブロを更新。6日に訪れていたディズニーランドでの写真を披露し、愛娘への溢れる愛情を吐露した。

【映像】華原朋美と6歳息子の親子ショット（複数カット）

6日のブログで、娘と2人でディズニーランドを満喫したことを報告していた上原。この日は、「食べまくる娘。笑」といい、園内のフードを手にした娘の写真を複数公開した。

続けて、「親バカって1回かかると死ぬまで治らないのでしょうか。娘が可愛くて仕方ない」と娘への愛情を爆発。「信じて貰えないかもしれませんが、私『子供が可愛過ぎてツラい』とか『娘のことを大好き過ぎる』とかググってしまった事があります。笑 いくらなんでも親バカ過ぎる気がして」と、自身の深い愛情に戸惑い検索した過去を告白した。「そしたら仲間がいっぱいいました!!」とユーモアを交えて振り返った。

さらに上原はこの件について、実の母親に相談した際のエピソードも紹介。母から「そりゃあそうでしょうよ〜!! 本能で『可愛くて仕方ない』と思わなきゃ、子育てなんて出来ないじゃない!! 大変なことばっかりなんだから」と言われたことを明かした。この言葉に上原は、「それが正解だね」としみじみと綴り、納得した様子でブログを締めくくった。