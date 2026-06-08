歌手の小柳ルミ子が7日に自身のアメブロを更新。女優の黒木瞳と久しぶりに再会し、レストランで5時間に及ぶ贅沢な女子会を楽しんだことを明かした。

【映像】小柳ルミ子「急きょ手術となりました」と報告

「デートのお相手は」というタイトルでブログを更新した小柳は、「先日のデート、久し振りのキャンティで」と切り出し、「お相手は、瞳ちゃんでーす」と明かした。

続けて、「楽しかったなぁー。あんな話し、こんな話し」と振り返り、豪華な食事の写真や黒木との2ショットを複数公開。黒木から「ルミ子さんとは、ルミ子さんとだけは、いろーんな話が出来て 楽しい。ルミ子さん、だーい好き、だーい好き」と熱烈な想いを受けとったという小柳。これに対して小柳も「私も瞳ちゃん、だーい好きだよ」と応じ、相思相愛の絆をみせた。

最終的に「5時間もお喋りしちゃった。楽しいね」と大満足の一夜になった様子。会計の際には「後輩の瞳ちゃんにご馳走になっちゃいました。次は私ね」と、後輩の気遣いに感謝しつつ、次回の再会を約束してブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「ステキな食事」「会話も弾んで楽しい時間でしたね」「大好き同士でうらやましー」「華やかで楽しそうです」などのコメントが寄せられている。