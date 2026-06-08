『じゅん散歩』でまさかの“夫婦共演” 下平さやかアナ「夫がお世話になります」
8日放送のテレビ朝日系『じゅん散歩』（前10：10）では、まさかの“夫婦共演”が実現する一幕があった。
【写真】『じゅん散歩』で”夫婦共演”下平さやかアナの夫
オープニングで、高田純次が「きょうは、大物の方がいらっしゃるということで。番組にもゆかりのある方…一体誰だろうな」と話していると、長野久義氏が「おはようございます！」と恐縮しながら登場した。
高田と長野氏による軽快なトークが繰り広げられた後、長野氏の妻でナレーションの下平さやかアナが「きょうは夫がお世話になります。昨シーズンで16年の現役生活を終えた長野久義さんと、今年3月で開業1周年を迎えた東京・ジャイアンツタウンへ」と紹介していた。
【写真】『じゅん散歩』で”夫婦共演”下平さやかアナの夫
オープニングで、高田純次が「きょうは、大物の方がいらっしゃるということで。番組にもゆかりのある方…一体誰だろうな」と話していると、長野久義氏が「おはようございます！」と恐縮しながら登場した。
高田と長野氏による軽快なトークが繰り広げられた後、長野氏の妻でナレーションの下平さやかアナが「きょうは夫がお世話になります。昨シーズンで16年の現役生活を終えた長野久義さんと、今年3月で開業1周年を迎えた東京・ジャイアンツタウンへ」と紹介していた。