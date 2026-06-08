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岡山県アパレル工業組合と一般社団法人倉敷ファッションセンターで構成する「ジーンズソムリエプロジェクト事務局」では、9月に実施する第13回ジーンズソムリエ資格認定試験の受験申し込みを7月15日まで受け付けています。

ジーンズソムリエ認定制度は、ジーンズの製造過程から流通・販売までのジーンズに関する全般の知識を持つ人に「ジーンズソムリエ」という称号を与えるものです。ジーンズに関する深い知識があり、その魅力や価値を正しく伝えられるプロフェッショナルな人材、ジーンズ選びのアドバイザーの育成を目的としています。

試験は9月9日の午後2時から3時30分まで、東京都墨田区の国際ファッションセンター、名古屋市中村区のウインクあいち、大阪市西区の大阪科学技術センター、岡山市北区のTKPガーデンシティ岡山の4カ所で実施します。合否の通知は10月中旬ごろの予定で、11月19日には合格者への認定証授与式が開かれます。前回の試験では、全国で377人が受験し278人が合格、合格率は73.7％でした。

ジーンズソムリエ資格認定試験の詳しい情報は、公式ホームページで確認できます。