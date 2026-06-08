鉱物アイスが話題♡ハラペコラボの宝石みたいな夏限定ひんやりスイーツ

宝石や鉱物を思わせる美しい琥珀糖「こうぶつヲカシ」で人気のハラペコラボから、この夏注目の新作スイーツ「鉱物アイス」が登場します。色とりどりのこうぶつヲカシのカケラを閉じ込めたアイスは、見た目の美しさだけでなく、食感や味わいも楽しめる特別な一品。2026年6月5日より先行予約がスタートし、6月19日から販売開始となります。暑い季節を彩るアートなご褒美スイーツをチェックしてみませんか♡

宝石のように輝く鉱物アイス

「ArtなFoodであそぶ」をテーマに活動するハラペコラボが手掛ける新商品「鉱物アイス」は、代表作である琥珀糖「こうぶつヲカシ」を切り出す際に生まれる小さな寒天のカケラを使用したアイスです。

アイスの中に散りばめられたカラフルなカケラは、まるで鉱物や宝石が閉じ込められているかのような美しさ。

ひんやりとした口どけの中に、寒天ならではのぷるぷる食感が加わり、見た目も味も楽しめる新感覚スイーツに仕上がっています。

ラインナップは【ミルクアイス】と【レモンシャーベット】の2種類。どちらもハラペコラボらしい遊び心と美しさが詰まった逸品です。

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こだわり素材が生む贅沢な味わい

【ミルクアイス】は、北海道産クリームとクリームチーズを使用。濃厚なコクを感じながらも後味はすっきりとしており、やさしいミルクの風味が広がります。

こうぶつヲカシのカケラがアクセントとなり、食べ進めるたびに異なる表情を楽しめます。

一方の【レモンシャーベット】は、熊本県宇城市産の特別栽培レモン果汁をたっぷり使用。爽やかな酸味が魅力で、暑い季節にもぴったりです。

さらに沖縄黒糖、福岡あまおういちご、長崎西海みかん、宮崎マンゴー、大分かぼす味のこうぶつヲカシのカケラを散りばめ、九州の恵みを感じられる贅沢な味わいを実現しています。

ギフトにも嬉しいセット展開

鉱物アイス6個セット



価格：4,536円（税込）

内容：ミルクアイス3個、レモンシャーベット3個

鉱物アイス4個セット



価格：3,024円（税込）

内容：ミルクアイス2個、レモンシャーベット2個

トッピングこうぶつヲカシ

価格：980円（税込）

また、アイスをさらに華やかに演出できるオプション商品も登場します。

大きな琥珀糖2個と小さなカケラ4個入りで、中身の形はランダム。アイスの上に飾ったり、フルーツや炭酸水に合わせたりと、さまざまな楽しみ方ができます。

販売は公式オンラインストアとハラペコラボ福岡店にて実施。2026年6月5日から先行予約受付、6月19日より販売・発送開始予定です。

内容量：27g

夏だけの特別なアートスイーツを楽しんで

ハラペコラボの「鉱物アイス」は、アイスとアートを融合させた特別なスイーツです。美しい見た目に心がときめき、素材へのこだわりが生み出す味わいに癒やされるひとときを楽しめます。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への夏のギフトにもぴったり♪宝石箱を開けるようなワクワク感を味わえる、この夏限定のひんやりスイーツをぜひ体験してみてください。