「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。

【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 テープが剥がせないダンボールは可燃ごみ 理由は「異物を取る機械に引っかかってしまい紙として再利用することができないからです」【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは、テープが強固に貼られたダンボールの写真を添えて投稿し、「このくらいテープが付いている（どうしても剥がせない）ダンボールは、（無理に資源ごみに出さず）可燃ごみの日に出せます！」と言及。







続けて、資源ごみではなく可燃ごみとなる理由について、「ネットショッピングの輸入品に多いのですが、（無理に資源に出すと）異物を取る機械に引っかかってしまい、紙として再利用することができないからです」と説明。その上で、正しく分別してくれる人々へ向けて「リサイクルに協力してくれてありがとうございます！」と感謝を綴り、適切な分別の協力を呼びかけました。









滝沢秀一さんは、日々、ＳＮＳを通じ、「ごみトリビア」を投稿。啓発活動に努めています。

※自治体によって該当のごみへの対応が違う場合があります。

参考にする場合はお住まいの自治体の対応をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】