田園調布6LDK豪邸のセレブママ、年間3000万円の“お小遣い” 売れない俳優だった夫も登場「お台場の大江戸温泉にほぼ住んでいた」
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#121が7日に放送され、「華麗なるセレブママの世界！ご自宅大公開＆旦那も登場しちゃうぞスペシャル！」と題して、規格外の暮らしを送るセレブママたちに密着した。
【写真】安田衣里さんの夫・和平さん顔出しで登場
番組前半には、夫とともに不動産運営やM＆A関連事業を手がける安田衣里さんが登場。東京・田園調布に構える6LDKの豪邸を公開した。
この豪邸はハウススタジオとしても貸し出しており、草なぎ主演ドラマ『終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-』などのロケ地として使用されたこともあるという。安田さんは、スタジオ運営による収入について「年間2000万〜3000万円ほどのお小遣いになる」と明かし、スタジオを驚かせた。
さらに、現在は埼玉県内でプール付きの10LLDDKKの自宅兼ハウススタジオを建設中であることや、映画館を30万円で貸し切ったエピソードも披露。ケタ違いのセレブ生活に、出演者たちから驚きの声が上がった。
一方で、安田さんは有名戦国武将の血筋を引く家系ならではの壮絶な過去も告白。「誘拐は2回経験していて、新聞にも載ったことがある」と打ち明け、「サマースクールに行った際には父が脅され、『権利書を渡さないと娘さんは帰せない』と言われて、4ヶ月間アメリカにいたことがある」と振り返った。
また、複数の住居を所有する理由についても、「1ヶ所にとどまりすぎると誘拐される恐れがあるというのも理由のひとつ」と説明。想像を超えるエピソードの数々に、スタジオは騒然となった。
そんな安田さんだが、夫の和平さんとの出会いは意外なものだったという。当時の和平さんは売れない舞台俳優で、「お台場の大江戸温泉にほぼ住んでいた」ほど苦しい時代だったと告白。現在の華やかな生活とのギャップに、出演者たちは再び驚かされていた。
【写真】安田衣里さんの夫・和平さん顔出しで登場
番組前半には、夫とともに不動産運営やM＆A関連事業を手がける安田衣里さんが登場。東京・田園調布に構える6LDKの豪邸を公開した。
この豪邸はハウススタジオとしても貸し出しており、草なぎ主演ドラマ『終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-』などのロケ地として使用されたこともあるという。安田さんは、スタジオ運営による収入について「年間2000万〜3000万円ほどのお小遣いになる」と明かし、スタジオを驚かせた。
一方で、安田さんは有名戦国武将の血筋を引く家系ならではの壮絶な過去も告白。「誘拐は2回経験していて、新聞にも載ったことがある」と打ち明け、「サマースクールに行った際には父が脅され、『権利書を渡さないと娘さんは帰せない』と言われて、4ヶ月間アメリカにいたことがある」と振り返った。
また、複数の住居を所有する理由についても、「1ヶ所にとどまりすぎると誘拐される恐れがあるというのも理由のひとつ」と説明。想像を超えるエピソードの数々に、スタジオは騒然となった。
そんな安田さんだが、夫の和平さんとの出会いは意外なものだったという。当時の和平さんは売れない舞台俳優で、「お台場の大江戸温泉にほぼ住んでいた」ほど苦しい時代だったと告白。現在の華やかな生活とのギャップに、出演者たちは再び驚かされていた。