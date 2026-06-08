【エルサレム＝福島利之、ワシントン＝阿部真司】イスラエル軍は７日夜、イランがイスラエル北部に向け、約１０発の弾道ミサイルを発射したと発表した。

イランによる同国への攻撃は４月８日の停戦開始以来初めてで、米国とイスラエルによる停戦合意違反への「警告」だとしている。トランプ米大統領は両国に自制を求めたが、停戦の行方は見通せない状況となっている。

攻撃は、イスラエル軍が７日午後、レバノンの首都ベイルート南郊ダヒヤ地区にある親イラン勢力ヒズボラの司令部を攻撃したことが引き金となった。イランは、同地区への攻撃拡大は米国との停戦交渉に影響を及ぼすと警告していた。

同軍などによると、イランのミサイルは迎撃されるか、人のいない場所に落下し、死傷者は出なかった模様だ。イスラエル北部では迎撃ミサイルの着弾で３か所の野原などが燃えた。

イスラエル主要紙ハアレツによると、ベンヤミン・ネタニヤフ首相は８日未明、トランプ氏との電話会談後、軍幹部と対応を協議した。エヤル・ザミール軍参謀総長は「命令が出され次第、軍は断固として敵を攻撃する」との声明を出した。

一方、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は７日、攻撃について、停戦合意違反を受けた「警告」だとする声明を発表した。レバノンのほか、ホルムズ海峡などでのイラン船舶への攻撃を違反として挙げ、「違反が繰り返されれば範囲を広げた対応を行う」とした。

声明では、イスラエル軍がレバノンを攻撃した際に出撃拠点となった北部の拠点都市ハイファ近郊の空軍基地を弾道ミサイルで攻撃したと説明。「停戦合意は、すべての戦線での敵対行為停止が条件だったが、米国とイスラエルは約束を順守しなかった」と指摘した。停戦違反が続けば米国とイスラエルを標的とし、中東の米軍基地も攻撃対象にすると警告した。

最高指導者モジタバ・ハメネイ師の顧問モフセン・レザイ氏は７日、ＳＮＳで「今回の反応は警告であり、新たな（軍事）行動にはより強力に応じ、重い代償を伴う」と警告した。

トランプ氏は７日、米主要ニュースサイト・アクシオスのインタビューで、双方に「これ以上の攻撃は必要ない」と自制を求めた。ネタニヤフ氏には「報復しないよう伝える」と語った。イランとの戦闘終結に向けた交渉は近いとの見方を改めて示し、「今起きていることのために、この合意が破綻するようなことは望まない」と懸念を示した。