プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のKADOKAWAサクラナイツは6月8日、渋川難波選手（最高位戦）との契約を解除、同選手が退団することを発表した。渋川は2022-23シーズンから4シーズンに渡りプレー。レギュラーシーズンでは4シーズン中3シーズンで個人プラスを築くなど、チームの主力として機能していた。ただ、一部週刊誌で妻以外との女性関係を報じられ、自身のSNSやYouTubeなどでプロ雀士としての活動、チームからの退団の意向を示し、チームとしても協議するとしていた。KADOKAWAサクラナイツが発表した全文は以下のとおり。

【映像】渋川難波のプレー

先般お伝えいたしました、渋川難波選手に関する一部報道につきまして、慎重に協議を重ねてまいりました。

その結果、報道された内容および事態の影響を鑑み、契約継続が困難であると判断し、本日付で渋川選手との選手契約を解除いたしましたことを、ここにご報告申し上げます。

渋川選手は加入以来、その卓越した実力と明るい発信力でチームを支え、多くの貢献をしてくれました。それだけに、このような形でチームを離れる結果となったことは非常に残念であり、応援してくださるファンの皆様、スポンサーの皆様、ならびにMリーグ関係者の皆様の期待に背いてしまったことを、 深くお詫び申し上げます。

渋川選手はチームを離れることとなりますが、今回の過ちと真正面から向き合い、時間をかけて信頼を回復していく道を歩んでほしいと願っております。

弊チームといたしましては、今回の事態を真摯に受け止め、今後、選手・スタッフ一同、皆様からの信頼回復に全力で努めてまいります。

KADOKAWAサクラナイツ監督 森井巧

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

