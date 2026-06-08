65歳を迎えたら、いよいよ年金を受け取れます。長年働いてきた人にとって、はじめての年金受け取りは大きな節目です。楽しみにしている人も少なくないでしょう。しかし、年金は社会保険給付であり、受け取り時期や金額は制度のルールに沿って決まります。働き方や収入の状況によって、受取額が調整される仕組みもあります。名前を聞いたことがあるルールでも正しく理解できているかどうかで、年金額の誤算となることもあるため注意が必要です。本記事ではFPオフィスツクル代表の内田英子氏が、田中正男さんの事例とともに、在職老齢年金制度の仕組みについてわかりやすく解説します。※本記事の事例は複数の相談をもとに、プライバシー保護のため脚色を加えています。税務・法務等の個別判断は各専門家にご相談ください。

65歳の誕生日を前に年金事務所で知った「信じがたい年金額」

「えっ、月22万円ではないんですか？」

65歳の誕生日を前に年金事務所を訪れた田中正男さん（仮名）は、思わず聞き返しました。田中さんは、地方で卸売業を営む中小企業の創業者です。数年前に代表取締役の座は長男に譲りましたが、現在も取締役会長として会社に残っています。主要取引先との関係維持や後継者への引き継ぎのため、65歳以降も役員報酬を受け取りながら、会社に関わり続ける予定でした。

長年、市場や取引先の動きを読みながら会社を育ててきた田中さんでしたが、自分自身の家計については、妻に任せきり。年金については、自宅に届くねんきん定期便と新聞記事が頼りです。

田中さんが59歳のときに封書で受け取った「ねんきん定期便」には、基礎年金と厚生年金を合わせて月22万円ほどの年金見込額が記載されていました。

「これなら、徐々に仕事から手を引いていっても大丈夫だろう」

田中さんは年金をお守りのように感じていました。ところが、田中さんが65歳の誕生日を前に年金事務所へ確認に行ったところ、実際に受け取れる年金が思っていたよりも少ないことを知ります。月5万円も少なくなるというのです。

「月5万円も？ 俺はちゃんと計算したんだぞ！ どういうことだ!? ねんきん定期便の誤記載か？」

思いがけない出来事に、田中さんは頭が真っ白になりました。

「在職老齢年金制度」はもちろん知っていたが…

田中さんのケースでは、ねんきん定期便に記載された見込額が、間違っていたわけではありません。原因は、在職老齢年金制度の調整の仕組みをとらえ違えていたことにありました。

在職老齢年金とは、厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、収入と年金額に応じて、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される仕組みです。老齢年金は、老後の生活を支える社会保険給付であるため、一定の収入ラインを超えた場合には、年金の一部が止まることがあります。

［図表］在職老齢年金の計算 出所：日本年金機構※令和8年度の支給停止調整額

令和8年度における年金の一部が停止される収入ラインは、65万円。令和7年度までは月51万円でしたが、14万円引き上げられました。

実は田中さん、在職老齢年金制度についてはあらかじめ調べて知っていました。そのうえで、以下のように自分の報酬と年金額をあてはめて試算もしていました。

月49万円（田中さんの役員報酬）＋月15万円（ねんきん定期便で確認した老齢厚生年金）＝64万円

この試算により、「支給停止調整額は月65万円だから、基準額まで1万円の余裕がある。59歳時点のねんきん定期便より、60歳以降の勤務で老齢厚生年金が多少増えていたとしても、基準額65万円は超えないだろう」と判断していたのです。

しかし、そこには見落としていた点が2つありました。一つは、前年に受け取ったボーナスが在職老齢年金の判定に含まれること。もうひとつは、実際の月収そのものではなく、標準報酬月額で判定されることです。

前年賞与120万円が月10万円として加算

田中さんの会社は、近年業績が好調です。そこで、役員賞与として夏と冬にそれぞれ60万円、合計120万円を受け取っていました。しかし、ボーナスは田中さんにとって臨時的な収入でしたし、在職老齢年金制度の計算式には「総報酬月額相当額」とあります。「“月額”と書いてあるのだから、在職老齢年金の判定には関係ないだろう」と思っていたのです。

ところが、「総報酬月額相当額」はその月の標準報酬月額だけではなく、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った金額を加えて計算します。つまり、田中さんのようなケースでは、直近1年間で受け取ったボーナス120万円が月額に換算して、計算に含められます。年120万円のボーナスを月にならすと、10万円。式に加えると大きなインパクトを与える金額でしょう。

「年金独自のルール」という小さな誤算

さらに、田中さんにとって追い打ちとなった小さな誤算がありました。「年金独自のルール」をとらえられていなかったことです。総報酬月額相当額の計算は、額面どおりの金額ではなく、年金制度の中で決められた月額テーブルに当てはめた金額（これを「標準報酬月額」といいます）を使うというルールがあります。つまり月49万円の報酬は、そのまま49万円で計算されるわけではありません。

田中さんの場合、報酬の額面は月49万円でしたが、このルールにあてはめると、標準報酬月額では50万円として扱われます。総報酬月額相当額を計算する際には、額面金額よりも1万円多い金額が式に入るのです。

ここまでの話をまとめると、今回の事例では年金支給停止額を以下のように確認できます。

総報酬月額相当額60万円（標準報酬月額50万＋前年ボーナス月平均10万）＋老齢厚生年金15万円＝75万円

基準額65万円を上回ると、超えた部分の2分の1が老齢厚生年金から支給停止されます。これらの理由から、田中さんが当初見込んでいた年金額より、月5万円少なくなったのでした。

年金制度、知らずに後悔しないために

田中さんはこの一件をきっかけに、年金は制度のルールに沿って決まるものだと痛感したそうです。

制度である以上、どこかに線引きがあり、その線を越えると結果が変わることがあります。そして、制度を上手に使うためには、ルールをきちんと知っておく必要があるのです。

「会社のことなら、取引先も市場も冷静に見てきたつもりだった。でも、自分の家計には同じ目を向けてこなかった。もっと早くに知っておけば、たとえ結果は同じでも、受け止め方は違ったかもしれない」と、田中さんは振り返ります。

こうした後悔は、田中さんに限った話ではありません。筆者がフィーベースのアドバイザーとしてご相談をお受けするなかで感じるのは、仕事や会社経営には熱心に取り組んできた方ほど、ご自身の家計や晩年の暮らしについては、案外受け身になっていることがあるということです。

家計もまた、外部環境（制度や経済）と内部資源（働き方や家族の状況）の両方を見ながら設計していく、一つの経営といえます。年金は、そのなかの大切な資源の一つです。

65歳以降の働き方を考えるときは、「年金額だけを最大化しようとしないこと」をぜひ心に留めておいてください。役員報酬をどう受け取るかは、年金だけでなく、会社の資金繰り、社会保険料や税金、生活費、後継者との関係、引退時期にも影響します。年金の受取額だけを見て判断すると、かえって暮らし全体や会社経営とのバランスを崩してしまう可能性もあります。

だからこそ、年金だけを切り離して考えることはできません。働き方、家族の状況、会社との関わり方、生活費の見通しと合わせて、ライフプランのなかにどのように組み込むのかを考える必要があります。

年金に振り回されるのではなく、暮らしの設計図のなかで年金を「使う」。それが、納得感のある老後への第一歩といえるでしょう。

〈参考〉

日本年金機構 在職老齢年金の計算方法

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html

日本年金機構 在職老齢年金制度が改正されました

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html

内田 英子

FPオフィスツクル 代表

ファイナンシャルプランナー