【クロスワードクイズ】解けるとすっきり！ □に入るひらがなは？ メキシコ料理がヒント
知っているはずの言葉が、パズルになると意外な「謎」に変わります。忙しい日々の合間に、頭をリフレッシュしてみませんか？ 今回は、公園での懐かしい記憶や、スパイシーな人気料理を連想させる言葉を用意しました。
・横の並び：ぶ ＋ □ ＋ ん ＋ □
・縦の並び（左）：か ＋ □ ＋ す
・縦の並び（右）：た ＋ □ ＋ す
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
・からす（鴉）
・たこす（タコス）
・ぶらんこ（ブランコ）
正解は「ら」と「こ」の2文字でした。縦のラインでは、街中でよく見かける黒い鳥「からす（鴉）」と、トルティーヤで具材を包んだメキシコ料理「たこす（タコス）」が完成します。横のラインは、公園で揺れを楽しむ定番の遊具「ぶらんこ（ブランコ）」となります。
パズルを解く際、頭の中の辞書を引くように言葉を探し当てる感覚は、良い気分転換になりますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・横の並び：ぶ ＋ □ ＋ ん ＋ □
・縦の並び（左）：か ＋ □ ＋ す
・縦の並び（右）：た ＋ □ ＋ す
↓
↓
↓
↓
↓
正解：「ら」と「こ」正解は「ら」と「こ」でした。
▼解説
・からす（鴉）
・たこす（タコス）
・ぶらんこ（ブランコ）
正解は「ら」と「こ」の2文字でした。縦のラインでは、街中でよく見かける黒い鳥「からす（鴉）」と、トルティーヤで具材を包んだメキシコ料理「たこす（タコス）」が完成します。横のラインは、公園で揺れを楽しむ定番の遊具「ぶらんこ（ブランコ）」となります。
パズルを解く際、頭の中の辞書を引くように言葉を探し当てる感覚は、良い気分転換になりますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)