プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のチーム「KADOKAWAサクラナイツ」所属の渋川難波（40）が8日、Xを更新。チームの退団と不倫報道を謝罪し、当面の間プロとしての活動や個人活動を自粛すると発表した。

渋川を巡っては一部メディアで不倫が報じられていた。不倫騒動を受け、チームは今月5日に渋川から退団の申し出があったことを報告。この日、渋川の契約解除を発表した。

渋川もSNSを通じ「本日、チームから発表がございました通り、KADOKAWAサクラナイツを退団することとなりました。すべては私の招いた事態の結果であり、この決定を厳粛に受け止めております」と報告。

また「先般ご報告いたしました通り、当面の間は麻雀プロとしての活動、および個人活動を自粛いたします。それに伴い、出場を予定しておりましたMトーナメントにつきましても、辞退とさせていただきます」と発表した。

最後に「これまで4年間、温かく応援し支えてくださった皆様を裏切る結果となり、改めて心より深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」と改めて謝罪した。