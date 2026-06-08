痩せ体質になる『もち麦』基本のゆで方と保存法！無理なく続く『ちょい足しレシピ』も

ダイエットにいいと話題の「もち麦」。でも、どうやって食べればいいのか分からない……という人も多いのでは？

実はもち麦は、ゆでておけばいつもの食事にちょいたしするだけでOK。今回は、基本のゆで方と、やせ体質づくりをサポートするおすすめの食べ方をご紹介します。

もち麦の基本のゆで方

材料（作りやすい分量）と作り方

乾燥もち麦200ɡを、たっぷり沸かした熱湯で20分ほどゆでる。ざるに上げて水でさっと洗ってから、水けをきる。

保存方法

4等分にしてラップで包む。保存期間は冷蔵で2〜3日、冷凍で1カ月。解凍は室温で2〜3時間置くか、電子レンジ（600W）で1/4 量につき2分ほど加熱する。

もち麦ちょいたしのススメ

スプーン1杯、コツコツ続ける！

香りや味がほとんどないから、ふだんの食事に気軽に使えます。ぜひ朝食に取り入れてみて。

もち麦を納豆にプラス

豆腐や油揚げもGOOD

大豆たんぱく質にはやせホルモンを増やす効果が。納豆なら善玉菌もとれる！

もち麦をヨーグルトにプラス

オリゴ糖やはちみつをたらり

発酵食品であるヨーグルトに含まれる善玉菌は、食物繊維と同時にとるとさらに◎！

もち麦をきのこのみそ汁にプラス

みそも発酵食品

きのこに多い食物繊維・キトサンが脂肪の排出を促進。β-グルカンと相乗効果！

もち麦をめかぶにプラス

もずくもいいよ

海藻には水溶性食物繊維が豊富。異なる種類の食物繊維をかけ合わせるのがおすすめ！

納豆やヨーグルト、みそ汁など、いつもの食事にちょい足しするだけでOK。コツコツ続けて、おいしくやせ体質を目指しましょう。

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）