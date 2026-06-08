乃木坂46一ノ瀬美空センター「是非に及ばず」最新ビジュアル公開 賀喜遥香＆瀬戸口心月が並ぶ
【モデルプレス＝2026/06/08】夏の全国ツアー「真夏の全国ツアー2026」がいよいよ今週末からスタートする乃木坂46。7月22日に発売される最新シングル「是非に及ばず」の最新ビジュアルが公開された。
【写真】乃木坂46最新シングルフォーメーション
42枚目シングル「是非に及ばず」の選抜メンバー18人による最新ビジュアルは今作表題曲センターを務める5期生・一ノ瀬美空が中心に立ち、フォーメーションのフロントを務める4期生・賀喜遥香と6期生・瀬戸口心月が一ノ瀬の前に並ぶ、乃木坂46の夏を感じさせるような華やかさと可憐さを兼ね揃えた最新ビジュアルとなっている。東京ドーム3daysを駆け抜け、新たなスタートを切る乃木坂46。夏を彩る最新シングルがどのような楽曲になるか、続報も予定している。（modelpress編集部）
発売日：2026年7月22日（水）
【Blu-ray付き・初回仕様限定盤】
初回仕様限定盤TYPE-A
初回仕様限定盤TYPE-B
初回仕様限定盤TYPE-C
初回仕様限定盤TYPE-D
初回仕様限定盤・封入特典
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真1枚封入（各TYPE別32種より1枚ランダム封入）
【CDのみ】
通常盤
【収録曲】
「是非に及ばず」他収録予定
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46最新シングルフォーメーション
◆一ノ瀬美空センター「是非に及ばず」最新ビジュアル公開
42枚目シングル「是非に及ばず」の選抜メンバー18人による最新ビジュアルは今作表題曲センターを務める5期生・一ノ瀬美空が中心に立ち、フォーメーションのフロントを務める4期生・賀喜遥香と6期生・瀬戸口心月が一ノ瀬の前に並ぶ、乃木坂46の夏を感じさせるような華やかさと可憐さを兼ね揃えた最新ビジュアルとなっている。東京ドーム3daysを駆け抜け、新たなスタートを切る乃木坂46。夏を彩る最新シングルがどのような楽曲になるか、続報も予定している。（modelpress編集部）
◆乃木坂46 42ndシングル「是非に及ばず」
発売日：2026年7月22日（水）
【Blu-ray付き・初回仕様限定盤】
初回仕様限定盤TYPE-A
初回仕様限定盤TYPE-B
初回仕様限定盤TYPE-C
初回仕様限定盤TYPE-D
初回仕様限定盤・封入特典
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真1枚封入（各TYPE別32種より1枚ランダム封入）
【CDのみ】
通常盤
【収録曲】
「是非に及ばず」他収録予定
【Not Sponsored 記事】