ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月8日（月）〜6月14日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！



【山羊座（やぎ座）】

今週は、情報量が多いと疲れたり、焦ったりしてしまいそう。最小限に留めて他のことに目を向けるようにすると良いかも。家族や友人と食事を楽しんだり、軽めの運動をしたりなど、気が楽になることをやってみましょう。

★ワンポイントアドバイス★

過度なダイエットには気をつけましょう。食事はしっかり摂り、バランスを崩さないようにすると良いでしょう。

■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）

東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。

Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/

オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/