ブリッジインターナショナルグループ<7039.T>は続伸。前週末５日取引終了後、テラスカイ<3915.T>と資本・業務提携すると発表した。ブリッジ－Ｇが持つ営業実務・運用領域の強みと、テラスカイのクラウド・ＡＩ領域の技術力を組み合わせ、高付加価値なサービスを提供していく。自己株式処分により、テラスカイに対して１１万３１００株（発行済み株式総数の約３％）を割り当てる。



また、取得上限１５万８００株（自己株式を除く発行済み株式総数の４．２５％）、または３億１６０万円とする自社株買いを実施することも発表した。期間は６月８日～１１月３０日。これら発表が好感されているようだ。



なお、東証グロースからスタンダードへの市場区分変更申請に向けた準備を開始すると、あわせて明らかにした。今後の中長期的な企業成長と企業価値の更なる向上を目指すため。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS