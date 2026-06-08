「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午前１０時現在で、浜松ホトニクス<6965.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



同社は４日、子会社のＮＫＴ Ｐｈｏｔｏｎｉｃｓとともに、京都大学高橋研究室と分子科学研究所大森研究室の成果をもとに設立されたスタートアップ企業のＹａｑｕｍｏ（東京都千代田区）と量子コンピューターの産業化に向けた先端光学システムに関する覚書（ＭＯＵ）を締結したと発表。これが買い予想数上昇につながっているようだ。



このＭＯＵは、量子コンピューターの産業化に不可欠な光学基幹部素材の領域において、３社が共同研究開発、モジュールの産業化、及びグローバルサプライチェーン構築の可能性を検討するための協業枠組みを定めるもの。それぞれの強みである量子コンピューター向け光検出器・イメージングシステム、レーザー技術、量子コンピューティングハードウェアの専門性を生かし、先端光学デバイスの開発からオプティカルエンジンを含む統合システムの産業化まで、将来的な協業を推進していくという。



出所：MINKABU PRESS