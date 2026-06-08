「カロリーゼロ」なのに太る？食欲と甘味依存の落とし穴【医師監修】

「ゼロカロリーなのに体重が増えた」という経験をされたことはないでしょうか？ 人工甘味料の強烈な甘味が脳の報酬系を刺激し、食欲や満腹感の調節に影響を与える可能性があります。甘味への依存が食生活全体にどのような変化をもたらすのか、またカロリーだけで飲み物を選ぶことの落とし穴について、わかりやすく説明します。

監修医師：

井筒 琢磨（医師）

ゼロカロリー飲料で逆に太る理由：食欲と甘味依存の観点から

江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科）2014年 宮城県仙台市立病院 医局2016年 宮城県仙台市立病院 循環器内科2019年 社会福祉法人仁生社江戸川病院 糖尿病・代謝・腎臓内科所属学会：日本内科学会、日本糖尿病学会、日本循環器学会、日本不整脈心電図学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心エコー学会

このセクションでは、「カロリーゼロなのに太る」という現象がなぜ起きるのかを、食欲調節と甘味依存の観点から具体的に説明します。体重管理においてカロリーだけを見ることの限界についても考えます。

甘みへの依存が食欲を増大させるメカニズム

人工甘味料は、砂糖の数百倍という極めて強い甘味を持ちます。この強烈な甘味刺激に日常的にさらされると、脳の報酬系（快感や満足感を司る神経回路）が過剰に刺激され、より強い甘味を求めるようになります。これは、薬物依存にも似た「甘味依存」ともいえる状態で、穏やかな味覚では満足できなくなってしまいます。

通常、糖質を摂取すると、甘味による快感とともに血糖値が上昇し、エネルギーが補給されることで脳は満足感を得ます。しかし、人工甘味料では「甘味」というシグナルはあっても、それに伴うはずの「エネルギー（カロリー）」が供給されないため、脳は混乱し、満足感が得られにくくなります。この「甘味とカロリーのミスマッチ」が、脳に「まだ足りない」と判断させ、さらなる飲食への欲求を高めてしまうと考えられています。

食後の満足感が得られにくいことで過食につながる可能性

人間の身体は、食べ物を摂取するとさまざまな満腹ホルモン（レプチン、GLP-1、PYYなど）が分泌され、食欲が抑制される仕組みになっています。これらのホルモンは、カロリーや栄養素の摂取量を脳に伝える役割を担っています。

ゼロカロリー飲料のなかには、カロリーや栄養素をほとんど含まないものもあり、満腹ホルモンの分泌を十分に刺激しにくい場合があります。そのため、甘味は感じているにもかかわらず身体的な満足感や満腹感が得られにくく、食事量の増加や間食につながる可能性が指摘されています。

また、ゼロカロリー飲料の強烈な甘味に慣れると、味覚の感受性そのものが鈍化し、素材本来の繊細な甘みや旨みを感じにくくなるという指摘もあります。野菜や果物、出汁などの自然な風味では物足りなくなり、より加工度が高く、味の濃い食品を好むようになります。これが、長期的に食生活全体のバランスを崩し、健康を損なう一因になると考えられています。

まとめ

ゼロカロリー飲料は、カロリーを抑えながら甘みを楽しめる点で魅力的な選択肢ですが、インスリン分泌への影響や食欲調節の乱れ、代謝への間接的な作用など、見逃せないリスクが存在します。「カロリーゼロ＝健康的」という単純な図式には当てはまらない部分があることを理解し、水やお茶を中心とした水分補給を基本としながら、ゼロカロリー飲料は適度に楽しむ飲み物として位置づけることが大切です。気になる症状や数値の変化があれば、ぜひ専門の医療機関にご相談ください。

参考文献

消費者庁「WHO の非糖質甘味料の使用に関するガイドラインと 国内における非糖質甘味料の摂取量推計について」

日本糖尿病学会「糖尿病の基礎知識、大事なこと、こんな情報は役立つ」