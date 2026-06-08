写真家の野口純一氏による作品展「TRIBUTE」が大阪、名古屋、札幌、福岡天神のソニーストア内αプラザで開催される。

2000年に北海道へと移住し、キタキツネの撮影をきっかけに写真家として活動する野口氏による写真展。現在は沖縄に居住。北海道と沖縄県を拠点として野生生物を撮影しているという。

幼い頃、身体が細く気も弱かった私。心の中でいつも強き者たちに憧れていた。その強さとは力や喧嘩が強いということではなく、何物にも揺るがない生き抜く強さ。釣りが好きで遊びのほとんどの時間を河原で過ごした日々。雨風に打たれ凍えるようにしての帰り路、そんな気象のなかで自由に飛び回る野鳥の姿。じっと耐え忍ぶかのように過ごす野良猫の姿。身体の大きさは関係ない。厳しい自然環境のなか、己の身ひとつで生きている者たちの姿は本当に力強く美しいと思った。

その彼らの姿を追い続けることで、すこしでもより近くに身をおくことで、自分にもその生命の強さの片鱗が掴めるのではないかと今も彼らの写真を撮り続けている。「写真」というものを介してその姿を追う私にとって、たとえどんなに思い描く通りのものが撮れたとしても、それら全ては自然が、野生の生命たちが与えてくれたもの。気高く美しき野生の生命たちに、感謝と称賛をここに献げる。

作家コメント

αプラザ（ソニーストア 大阪）

開催期間

2026年5月30日（土）～6月12日（金）



開催時間

11時00分～19時00分（最終日は16時00分まで）



所在地

大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスエント 4階

定休日

なし（12月31日、1月1日、法定点検日などを除く）

αプラザ（ソニーストア 名古屋）

開催期間

7月4日（土）～7月16日（木）



開催時間

11時00分～19時00分（最終日は16時00分まで）



所在地

愛知県名古屋市中区錦3-24-17 BINO栄 3階

定休日

なし（12月31日、1月1日、法定点検日などを除く）

αプラザ（ソニーストア 札幌）

開催期間

2026年8月22日（土）～9月3日（木）



開催時間

11時00分～19時00分（最終日は16時00分まで）



所在地

北海道札幌市中央区南2-3-20 moyuk SAPPORO 3階

定休日

なし（12月31日、1月1日、法定点検日などを除く）

αプラザ（ソニーストア 福岡天神）

開催期間

10月3日（土）～10月15日（木）



開催時間

11時00分～19時00分（最終日は16時00分まで）



所在地

福岡県福岡市中央区今泉1-19-22

定休日

なし（12月31日、1月1日、法定点検日などを除く）

作者プロフィール

1968年埼玉県生まれ。沖縄県在住。

2輪4輪エンジニア経験を経て、より深く自然と接して生きていきたいと2000年北海道に移住。キタキツネの撮影をきっかけ2002年より写真家としての活動を開始。

写真は自然の中に生きる生命の姿を師として独学で学ぶ。北海道の野生生物を中心に始まった撮影対象は、美しい野生の姿を追い求め世界中にそのフィールドを広げている。幅広い媒体に作品を提供しながら、現在北海道と沖縄県を拠点とし活動している。

JPS（公益社団法人日本写真家協会）正会員。