Vaundy、夏の高校野球応援ソングとして書き下ろした「かげろう」の配信決定！「“熱”と“闘い”を込めた楽曲なりました」

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Vaundyが、8月に開幕する『第108回全国高校野球選手権大会』を盛り上げる“2026 夏の高校野球応援ソング／『熱闘甲子園』テーマソング”として、新曲「かげろう」を書き下ろした。また、7月15日より配信リリースされる。

■朝のワイド番組で「かげろう」フル尺音源が初解禁

Vaundyの新曲「かげろう」は、『熱闘甲子園』（ABC テレビ・テレビ朝日系列全国ネット）のテーマソングをはじめ、大会期間中の朝から夕方まで連日放送される『ABC 高校野球中継』、甲子園出場校決定までの全国地方大会の結果を紹介する『甲子園への道』（ABCテレビ・テレビ朝日系列放送）など、高校野球関連番組で使用される。

また、6月9日のABCラジオの朝のワイド番組『おはようパーソナリティ小縣裕介です』（6時30分～）の8時台にてフル尺音源が初解禁。ぜひチェックしよう。

■Vaundy コメント

夏の高校野球応援ソング / 「熱闘甲子園」テーマソングとして、今回「かげろう」という曲を書き下ろしました。

積み重ねてきた日々を背負って、歓声溢れる熱気の中で、自分を奮い立たせてグラウンドに立ち、最後は自分自身との戦いに打ち勝つ、そんな一瞬を描いた曲です。

どのような形で球児たちに送る曲を作るべきかとても悩んだのですが、ストレートに“熱”と“闘い”を込めた楽曲なりました。

今年の夏、この曲が選手のみなさんと共にあることを願います。

■リリース情報

2026.07.08 ON SALE

Vaundy・yama

SINGLE「飛ぶ時/飛ぼうよ」

2026.07.15 ON SALE

Vaundy

DIGITAL SINGLE「かげろう」

■関連リンク

Vaundy OFFICIAL SITE

https://vaundy.jp/