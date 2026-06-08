国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の諮問機関「国際記念物遺跡会議」（イコモス）による勧告を受け、世界文化遺産登録に向けて大きく前進した「飛鳥・藤原の宮都（きゅうと）」（奈良県）。

１９件の構成資産のうち１５件がある奈良県明日香村では、村内の現状変更を厳しく制限する「明日香法」が遺跡を守ってきた。制定の動きは、一人の村民の訴えから始まった。（橿原支局 関口和哉）

佐藤首相に「直訴」

「日本の心のふるさと 明日香を守るために」というタイトルの録音テープが１９７０年１月、当時の佐藤栄作首相のもとに届けられた。明日香村などによると声の主は村在住の鍼灸（しんきゅう）師、御井（みい）敬三さん（１９１８〜７１年）。村の歴史風土に魅せられ大阪市から移住したが、高度成長期で開発の荒波は村にも押し寄せようとしていた。危機感を覚えた御井さんは、親交のあったパナソニックホールディングスの創業者、松下幸之助氏にテープを託した。

「明日香の古京を逍遥（しょうよう）すれば、誰しも日本のこの国がいかにして形成され、いかなる経路をたどってきたかを回想せずにはおられないでしょう」。法による明日香保存を訴える〈声の直訴状〉を松下氏との懇談会で聞いた後、佐藤首相は「知らなかった。これでは総理とはいえんな」と漏らしたという。

数か月後、超党派の国会議員が「飛鳥古京を守る議員連盟」を結成し、佐藤首相も村を視察。保存に向けた閣議決定がなされた。

飛鳥ブーム到来

運も後押しした。７２年、村内の高松塚古墳で国内初の極彩色壁画が偶然見つかり、空前の飛鳥ブームが起きた。松下氏の肝いりで飛鳥保存財団（現・古都飛鳥保存財団）が設立されるなど機運は高まり、８０年、明日香法（明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法）が施行された。

古都保存法の特例として設けられた明日香法は、２４・１平方キロ・メートルの村の全域を特別保存地区とし、建築物の新築や増改築から木竹の伐採、屋外広告物の表示にいたるまで県知事の許可を義務づけた。中でも飛鳥宮跡や高松塚などの４か所約１・３平方キロ・メートルは、「現状の変更を厳に抑制する」とされ、開発や新たな建築物の建造はほぼ不可能に。ほかの地域も著しい現状の変更は抑制された。

発掘調査には絶好の環境下で、飛鳥宮跡では県立橿原考古学研究所などが１９０次を超える発掘調査を継続。飛鳥岡本宮（Ｉ期）、飛鳥板蓋宮（いたぶきのみや）（２期）、後飛鳥岡本宮、飛鳥浄御原宮（きよみはらのみや）（３期）などの宮殿跡が３層構造で残っていることが明らかとなった。飛鳥京跡苑池（えんち）や酒船石（さかふねいし）遺跡は研究者も予想しなかった場所から遺構が見つかった。いずれも「飛鳥・藤原の宮都」の構成資産だ。

相原嘉之・奈良大教授（考古学）は「オールジャパンで保存に取り組み、時間をかけた調査ができたことが、日本の律令国家の始まりである飛鳥時代の解明につながっている。明日香法が遺跡の保存に果たした役割は大きい」と語る。

進む過疎化

一方、特別保存地区では自宅の増改築さえ自由にできない。１０年ごとに策定される計画に基づき、道路や下水道などの整備は進められてきたものの、人口は４９７７人（６月１日現在）で、１９９０年の７３６３人から約３割減少。県全体の減少率（約１割）を上回り、過疎化が進んでいる。

住民からは「遺跡のために生活しているわけではない」という批判も上がる。近年村は既存集落が集積する地域での住宅開発を認めるなど、遺跡の保存と村の活性化のバランスに心を砕いてきた。５６年の村の誕生から数えて７代目となる森川裕一村長は「村を挙げて歴史的風土の保存に取り組んできた結果、全村がまるごと博物館となっている。まさに世界遺産となるのにふさわしい」と述べた。