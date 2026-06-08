タレントのマツコ・デラックスが７日放送のＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」に出演。「もう心配、体」と話すぽっちゃりタレントの名前を明かした。

この日のテーマはぽっちゃりタレントの高齢化問題。この日、ゲストで登場したタレントの内山信二が結婚を機に大減量に成功したと話すと、マツコは「２カ月ぐらい奥さん、彦摩呂さんに貸してあげてくれない？」とグルメタレントのレジェンドの名前を挙げた。

内山が「彦摩呂さんはヤバいですよ」と言うと、マツコは「心配になってくるんだけど、ホントに。彦摩呂ちゃんって元々デブじゃないからさ。後付けのデブだから。こういう耐性がないのよ」と健康面を気遣った。

内山が「デブが心配するデブって一番ヤバい」と言うと、マツコは「本当にそうなのよ。デブが画面を見るたびヒヤッとするって。彦摩呂ちゃんは本当心配してるの。見ると分かるのよ。良いデブか悪いデブか」と持論を展開した。

平成ノブシコブシ・吉村崇が「彦摩呂さんは悪いデブ？」と聞くと、マツコは「悪いっていうよりは、だからもう心配。体が」と太り過ぎを気にかけていた。

彦摩呂はアイドルとしてデビューも、グルメリポーターとして大人気となり、体重もどんどん増加していった。