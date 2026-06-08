グラビアアイドルで女優の鈴木ふみ奈（35）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。5月30日に開催された江頭2:50による笑いと音楽の祭典「エガフェス2026」（山梨・富士急ハイランドコニファーフォレスト）の様子を投稿した。

「エガフェス2026、初参加ありがとうございました」と会場の盛り上がりや、共演者らとのショットを公開した。エガフェスガールズのメンバーとして参加し、大久保佳代子と加護亜依とのステージや、横山剣やはなわ、どぶろっく、サンボマスターらと笑顔を見せた集合写真などもアップし、「自動販売機の前で偶然出逢ったあの日がきっかけで、ご縁をいただき、この素晴らしいフェスに参加させていただけたことをとても嬉しく思いますハート笑って、泣いて、感動して。会場中に溢れる熱気に何度も胸が熱くなりました。そんな最高のフェスに、ほんの少しでも花を添えられていたら幸せです。関わってくださった皆さま、そして応援してくださったさま、本当にありがとうございました」と思いをつづった。

さらに「エガフェス2026の衣装はこんな感じでした」と白のイベントTシャツに水色のフリフリ超ショートパンツ姿の脚線美を披露。ポニーテールに水色のリボンをつけ、水色ソックスなどもコーディネートした。「会場からは富士山も見えていて、とても気持ちのいいロケーションでした たくさんの笑顔と熱気に包まれた忘れられない一日」と伝えた。

ファンやフォロワーからも「可愛さ全開MAX」「衣装かわいい」「後ろ姿も可愛い過ぎ」「ムッチリな太ももがめっちゃいい」「ムッチムチ太ももめちゃくちゃ最高すぎぃーー」などのコメントが寄せられている。

鈴木は埼玉県出身。日大芸術学部音楽学科サックス専攻卒。09年、グラビアデビュー。同年9月には初のイメージDVD発売。11年には「ミスFLASH2011」グランプリを獲得し、出場者で結成された「G☆Girls」に参加。15年の「第3回AKIBA TOKYO COLLECTION」グランプリ。「週刊プレイボーイ」の企画で「美尻番付」（15年）「おっぱい番付」（16年）「クビレ番付」（17年）のいずれも横綱に選出され“胸・腰・尻の3冠”を達成。「ミス・ワールド・ジャパン2018」審査員特別賞。25年には「グラビアン魂アワード」みうらリリー賞（功労賞）受賞。カレンダーは26年で現役グラドル最多記録を更新する15年連続発売。女優としてもNHK大河ドラマ「八重の桜」、テレビ朝日系「仮面ライダーフォーゼ」、ネットフリックス映画「シティーハンター」などに出演。特技はサックス、ピアノ、ハイキック、ハンドスプリング。身長167センチ。バストは96センチIカップ。血液型AB。愛称「ふみにゃん」。