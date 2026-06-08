吉本興業所属のお笑いコンビ、平成ノブシコブシ徳井健太（45）が4日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」にゲスト出演。過去にオール巨人（74）を怒らせていたと明かした。

相方の吉村崇（45）とゲスト出演。「俺はこういう人間だ！」のコーナーを通じ、我が道を行く人たちにスポットライトを当てた。そのトークの中で、徳井の直線的なキャラクターもネタとなっていた。

吉村が「覚えてない？ オール阪神巨人師匠と地方の泊まりで、最後の日。みんな同じテーブルの時に、（徳井が）このトーンで巨人師匠に質問していくんですよ。お笑いの話を」と切り出した。

続けて「巨人師匠はそこで怒らないんですけど。（徳井が）トイレ行った時に、『あいつなんやねん』と。熱こもると…巨人師匠がしゃべろうとすると、かぶせちゃうんですよ。熱があるから」と説明。ナインティンナイン岡村隆史は「巨人師匠がどういう人か分かってない」と指摘した。

徳井が当時を回想。「終わった後に吉村にふわっと言われて意味分からなくて。あんなに尊敬して聞いてるのに、何がいけなかったんだろうと」と主張すると、吉村は「こっちからしたら明らかにおかしいなと。師匠がしゃべる終わる前に入っていったから、次の質問が」と指摘。徳井は「それは確かに俺が待たなかった」と釈明した。