ドジャースの大谷翔平投手（３１）は７日（日本時間８日）、本拠地でのエンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数２安打、１得点だった。打率３割２厘。チームは５―１３で大敗した。

３回一死無走者で右腕セベリーノのカウント１―１からの３球目、真ん中低めの９６・３マイル（約１５４・９キロ）のフォーシームを捉えた。乾いた音を発した痛烈なライナーは右前で弾んだ。打球速度１１２・３マイル（約１８０・７キロ）だった。角度１０度と上がらなかったが角度がついていれば柵越えだった。

７回先頭は２番手の左腕ポメランツのカウント１―２からの４球目、外角低めの８５マイル（約１３６・８キロ）のナックルカーブに何とかバットを当てて三塁内野安打とした。マルチ安打は６月５度目だ。

５回一死一塁は内角低めのスプリットを強打。右前に落ちようかというライナーは右翼手アデルに好捕された。

６月に強く「ミスタージューン」と呼ばれている大谷。試合前の時点で５試合に出場して２０打数１０安打、打率５割、１本塁打、４打点、出塁率５割、長打率８割５分、ＯＰＳ１・４３３だ。打球が上がればアーチ量産モードになるだろう。

開幕からここまで１１本塁打、３５打点。史上初の「５０―５０」を達成した２４年の５４本塁打、１３０打点、昨年の５５本塁打、１０２打点と比較すると物足りないが最近のＭＶＰ投票では最も重視されるＷＡＲ（勝利貢献度）は圧倒している。ｆＷＡＲ４・５、ｂＷＡＲ５・２はともにメジャートップ。リーグ２位のサンチェス（フィリーズ）はｆＷＡＲ３・６、ｂＷＡＲ４・２だ。サイ・ヤング賞争いは防御率０・７４と異次元の数字だが、規定投球回に到達するか微妙なため、厳しい状況だ。

しかし、ＭＶＰは離脱することがなければ、４年連続５度目の受賞を米メディアは確実視している。米オンラインカジノサイト「ＦａｎＤｕｅｌ」のオッズではマイナス１０００、キャロル（ダイヤモンドバックス）、シュワバー（フィリーズ）が２位タイで＋２０００、４位のソト（メッツ）が＋２２００と勝負になっていない。２度の本塁打王に輝いたメジャーを代表する強打者がサイ・ヤング賞とＭＶＰの２冠獲得に挑む。