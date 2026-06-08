復帰予定立たず…苦しい説明

米大リーグ、ドジャースのウィル・スミス捕手は6日（日本時間7日）のエンゼルス戦で一旦は先発メンバーとして発表されたものの、試合前にダルトン・ラッシング捕手に交代。7日（同8日）の試合も欠場した。デーブ・ロバーツ監督は試合後、現在の状況について説明している。

スミスの状態について問われたロバーツ監督は「ああ、首の問題だ。深刻なものではないが、試合に出場するのを妨げるぐらいのものだった」と話した。

スタメンを急きょ変更した6日（同7日）の試合後には「明日のラインナップに入るだろう」としていたが、そこまでに至らなかった。「明日はオフなので状態はよくなるだろうが、移動もある。火曜の試合に出場できるかどうかは『未定』で、日々様子を見ながらという形になる」と、予定が立たない状況のようだ。

検査で問題が見つかったわけではなく「スキャン検査は行ったが、結果は問題なしで、非常によかった」と明らかにしている。

この日のスタメンが発表された際には、X上の日本人ファンから「スミスが心配」「スミス大丈夫なんやろか」などと心配する声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）