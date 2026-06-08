馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はヒシミラクルが勝った２００３年の宝塚記念を取り上げる。Ｇ１馬６頭がそろう豪華メンバーで、春の天皇賞を制しながらも６番人気に甘んじていた芦毛馬が再びアッと言わせた。また、１２００万円の単勝馬券で約２億円をゲットした“ミラクルおじさん”も話題になった。

もう奇跡ではない。同世代の年度代表馬（シンボリクリスエス）も、１歳下の２冠馬（ネオユニヴァース）も、歴戦のＧ１・６勝馬（アグネスデジタル）も、芦毛のタフネスランナーの敵ではなかった。ゲートが開いてから、先頭でフィニッシュするまでの１３２秒。いつも通り懸命に追い続けた角田の叱咤（しった）激励に、ヒシミラクルがいつも通りに応じる。菊花賞と同じように、そして春の天皇賞と同じように、夏のグランプリに集まった最強のメンバーたちを蹴散らしてみせた。

Ｇ１で実績を残しても、鞍上の角田にとっては半信半疑でレースは進む。「伸びなさそうな手応えだったからね。ゲートを出てから、本当にずっと追い通し。手ごたえが手ごたえだから、ゆっくり待つというわけにはいかないですからね。それでも、あの手ごたえでひと伸びもふた伸びもしてくれますから」。道中は中団の外。４コーナーでは馬群の真ん中を突く選択もあったが、スタミナ自慢のサッカーボーイ産駒の特性を知る名手は外へ進路を取る。

「真ん中を突いて、一度ブレーキをかけてしまうと持ち味を生かし切れない。ロスは覚悟で一度も（手綱を）引っ張らない競馬をしたかったので…」。常識外れの“２２００メートルのロングスパート”をかけたヒシミラクルと角田に、レースの流れが味方する。前半１０００メートルまでが５９秒４に対し、後半の１０００メートルは１分０秒６。ハイペースでのサバイバル合戦の中、最強コンビは距離短縮という課題を見事にクリアしてみせた。

Ｇ１馬６頭がそろった豪華メンバーの中で挙げたＧ１・３勝目。「きょうの勝因は角田の好騎乗。私自身も半信半疑なところはあったけど、このレースに勝ったことで中距離でもいけることが分かった。秋は天皇賞にはぜひ行ってみたいですね」と佐山調教師は今後を見据える。自らの力で活躍の場を広げていく奇跡の馬は、秋はさらに２００メートルの距離短縮となる天皇賞で春秋制覇を狙う。さらにジャパンＣ、有馬記念と続く古馬の王道ローテーション。ヒシミラクルは現役最強馬の称号を手にして、実りの秋を突き進んでいく。

しかし、秋は京都大賞典２着後に右前けいじん帯炎を発症した。約１年の休養後に復帰したが５連敗と勝ち星は遠く、２００６年の天皇賞・春前に右前脚の故障を再発していることが判明。現役引退となった。このサマーグランプリが芦毛の個性派グランプリホースにとって、最後に輝きを放った場所になった。

〈単勝馬券１２２２万円→約２億円 「ミラクルおじさん」が優勝賞金超える配当をゲット〉

このレースではヒシミラクルの単勝馬券を１２２２万円購入し、約２億円をゲットした「ミラクルおじさん」が出現した。

ＪＲＡによると、購入者はサラリーマン風の中年男性。レース前日の２８日午前、東京の「ウインズ新橋」で安田記念の的中馬券を高額払戻所（１００万円以上の的中券を扱う）に差し出し、すべてヒシミラクルの単勝を買ってくれるよう要請。馬券は総額１２２２万円ほどだった。単勝配当は１６・３倍だったため、男性は１億９９１８万６０００円と約２億円のビッグな配当を手にすることになった。ちなみに宝塚記念の１着賞金（１億３２００万円）を大きく上回る金額だった。

同競走には単勝式が約７億円かけられ、そのうち的中は３３９６万９４００円。つまり、この男性は当たり馬券の３６％を独り占めしたことになる。「いつも人気はないけど、単勝をいっぱい買ってくれたファンの方もいらっしゃったみたいですね。勝負師だなあ、と思っていましたよ。僕らよりも勝負師なのかもしれませんね」と角田も驚くしかなかったという。

その後、的中者を名乗る男性が本紙を含めたマスコミ数社に「全額寄付するために的中馬券をウインズ新橋に書留で送った…」と電話するなど、一躍“時の人”となった。レース後６０日以内の払い戻し期限で換金されたかについては「プライバシーにかかわることなので、公表は控えさせてほしい」（ＪＲＡ広報）と明らかになっていない。